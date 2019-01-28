Несмотря на разговоры о проблемах Дианы Арбениной со здоровьем, ее ждет долгая и насыщенная событиями жизнь, уверены опрошенные Дни.ру экстрасенсы. Более того, певицу ждет пополнение в семействе – она готова усыновить ребенка. рассказала собеседница издания.

Несмотря на разговоры о проблемах Дианы Арбениной со здоровьем, ее ждет долгая и насыщенная событиями жизнь, уверены опрошенные "Дни.ру" экстрасенсы. Более того, певицу ждет пополнение в семействе – она готова усыновить ребенка. рассказала собеседница издания."Диана Арбенина родилась подзнаком бесконечности. Но чтобы с ней ни случалось, артистку будет защищатьангел-хранитель. Сейчас ситуация непростая, но все закончится благополучно.Хочу сказать, что певица, как говорят, очень живучая", – рассказала "Дни.ру"Медиум считает, что Арбенина можетскакать по горам, заниматься всеми возможными видами спорта. "В душе она оченьмолодая. Она и в 80 лет она будет как тридцатилетняя. Это человек, который не стареетдушой. Именно поэтому и ее организм не будет стареть – если возникнут какие-топроблемы со здоровьем, решаться они будут быстро. Эта женщина – огонь, во всехсмыслах слова. Жизнь Дианы будет долгая. Из "больных" мест, особое вниманиестоит обратить на ноги", – предупредила она.По словам гадалки, втораяполовина года для Арбениной будет очень удачной. "Вижу, что ее дети будутбольшую часть времени находится за границей, а самой певице придется жить надве страны. После выздоровления она подарит нам два хита, которые ознаменуютновый виток в ее карьере. Кстати, по судьбе у нее трое детей. Похоже, чтотретьего она усыновит в скором времени", – предсказала Янко.