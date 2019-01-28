Несмотря на разговоры о проблемах Дианы Арбениной со здоровьем, ее ждет долгая и насыщенная событиями жизнь, уверены опрошенные Дни.ру экстрасенсы. Более того, певицу ждет пополнение в семействе – она готова усыновить ребенка. рассказала собеседница издания.
Несмотря на разговоры о проблемах Дианы Арбениной со здоровьем, ее ждет долгая и насыщенная событиями жизнь, уверены опрошенные "Дни.ру" экстрасенсы. Более того, певицу ждет пополнение в семействе – она готова усыновить ребенка. рассказала собеседница издания.
"Диана Арбенина родилась под
знаком бесконечности. Но чтобы с ней ни случалось, артистку будет защищать
ангел-хранитель. Сейчас ситуация непростая, но все закончится благополучно.
Хочу сказать, что певица, как говорят, очень живучая", – рассказала "Дни.ру"
.
Медиум считает, что Арбенина может
скакать по горам, заниматься всеми возможными видами спорта. "В душе она очень
молодая. Она и в 80 лет она будет как тридцатилетняя. Это человек, который не стареет
душой. Именно поэтому и ее организм не будет стареть – если возникнут какие-то
проблемы со здоровьем, решаться они будут быстро. Эта женщина – огонь, во всех
смыслах слова. Жизнь Дианы будет долгая. Из "больных" мест, особое внимание
стоит обратить на ноги", – предупредила она.
По словам гадалки, вторая
половина года для Арбениной будет очень удачной. "Вижу, что ее дети будут
большую часть времени находится за границей, а самой певице придется жить на
две страны. После выздоровления она подарит нам два хита, которые ознаменуют
новый виток в ее карьере. Кстати, по судьбе у нее трое детей. Похоже, что
третьего она усыновит в скором времени", – предсказала Янко.