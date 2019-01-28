Дом трещит по швам. Жители Гусь-Хрустального пытаются доказать, что их дом может быть следующим, который прогремит на всю страну. Проблема в том, что в стене здания огромная трещина. И она растет. Люди пишут в разные инстанции, управкомпания от дома давно отказалась. Но чиновники, по словам людей, как будто не видят и не слышат о проблеме. Сегодня Константин Миронов отправился в Гусь-Хрустальный, чтобы лично оценить ситуацию.

(г. Гусь-Хрустальный)Жители этого дома в Гусь-Хрустальном опасаются, что могут не проснуться. Дом в буквальном смысле трещит по швам. Огромная трещина на стене продолжает расти, а как рассказывают люди, никто и не собирается предпринимать меры. Управляющая компания давно отказалась от этого строения, и люди вынуждены латать его за свой счет, при этом тревогу бьют уже давно.Александр Власов, житель дома № 1 по улице Чапаева: "Лет 18 я уже обращаюсь, каждый год. Вот у меня тут ответы, отписки, можно так сказать. Денег нет, и не жди: не будет. Полы у меня наискось, могу провалиться. Мы с женой пенсионеры, можем травмы получить, у меня внуки бегают".Квартира Нины Раздуевой топится за счет 2 газовых печей, которые, по словам женщины, находятся в аварийном состоянии. Чтобы поставить современный газовый котел, у женщины не хватает денег. Печи работают круглосуточно, ведь если их отключить хотя бы на несколько часов, то в квартире резко упадет температура.Нина Раздуева, житель дома № 1 по улице Чапаева: "И пожаров в нашем доме сколько было. Приходили к нам из Горгаза. Сказали, вам вообще здесь газ нужно отключить. В печках вот форсунки, и они завалены уже все кирпичами. Тут недолго до беды, до беды недолго. А в подъезд вообще страшно выходить: там всё сыпется и валится".Отчаявшиеся жильцы уже готовы ехать на личный приём к губернатору, чтобы хоть как-то сдвинуть критическую, по словам людей, ситуацию с мертвой точки. Мы решили узнать у местных властей, почему никто не предпринимает никаких мер и не реагирует на крики о помощи. В администрации заявили, что на место уже выходила специальная комиссия, которая не нашла, каких-то серьёзных дефектов, правда, было это достаточно давно.Андрей Фролов, начальник технического отдела МКУ Служба единого заказчика: "Жители данного дома через управляющею компанию писали заявление, обращались в 2008 году по данному вопросу. Были выявлены небольшие недочеты, которые подлежат капитальному ремонту. По фасаду были трещины, но незначительные, которые устраняются при капитальном ремонте. Заключение комиссии по капитальному ремонту такое было".По словам специалиста, он впервые слышит, что у дома такие серьезные проблемы, и обещал проверить жалобы в ближайшее время. Если у жителей сложилось мнение, что дом может рухнуть или взлететь на воздух, то они должны написать заявление о признании жилья аварийным. По закону, в течение 30 дней на место выйдет специальная комиссия, которая и даст свое экспертное заключение.