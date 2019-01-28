На видео попало выяснение отношений между водителями, не поделившими дорогу в столице Карелии. Мужчины не сошлись во мнениях относительно корректности дорожного поведения друг друга и попытались решить спор силой.

Регистратор очевидца запечатлел бурное выяснение отношений между водителями, произошедшее в воскресенье, 27 января, на Лыжной улице в Петрозаводске.Мужчины, управлявшие автомобилями Nissan Qashqai и Renault Sandero, что-то не поделили на дороге. Водитель кроссовера догнал оппонента и попытался донести до последнего собственное мнение о его неправоте.Можно предположить, что он облек посыл не в самую корректную форму, так как через считанные секунды второй водитель выскочил из салона авто и полез в драку. Поначалу он получил отпор, но в какой-то момент довольно ловко перевел поединок в партер, сделав противнику заднюю подсечку, после чего осыпал его градом ударов.Чем закончилось противостояние – неизвестно, так как автор видео поспешил покинуть место поединка.