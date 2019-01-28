Сенатор Морозов, вызвавший на дуэль депутата Рады, выставил одно условие. Поездка в Киев для получения сатисфакции от депутата Рады Борислава Березы, оскорбившего журналистку Ольгу Скабееву, состоится только при согласовании с руководством Совета Федерации РФ.

Сенатор Морозов, вызвавший на дуэль депутата Рады, выставил одно условие. Поездка в Киев для получения сатисфакции от депутата Рады Борислава Березы, оскорбившего журналистку Ольгу Скабееву, состоится только при согласовании с руководством Совета Федерации РФ.Так как это будет официальная поездка на Украину, придется обсудить этот вопрос с коллегами, сказал Морозов в воскресенье в эфире радиостанции "Говорит Москва". Если поездка не будет согласована, Морозов готов предложить Березе третью страну для выяснения отношений.24 января депутат Верховной Рады Борислав Береза в кулуарах ПАСЕ оскорбил и толкнул журналистку Ольгу Скабееву во время интервью. После этого член Совета Федерации Игорь Морозов вызвал украинского депутата на дуэль. Он предложил Березе назначить место и время, за собой оставил выбор оружия. Это будут пистолеты "Удав" — новая разработка российских оружейников. Береза же намерен "отвоспитать" Морозова вожжами или оглоблей возле центрального входа Верховной Рады. Дуэль должна состояться 4 февраля.