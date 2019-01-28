Единая Россия проведет
анализ проблемных объектов долевого строительства в регионах и на его основе предложит
Минстрою расширить критерии реестра недостроенных домов. Партия также опросит
самих обманутых дольщиков, чтобы собрать более точную информацию.
"Единая Россия" проведет
анализ проблемных объектов долевого строительства в регионах и на его основе предложит
Минстрою расширить критерии реестра недостроенных домов. Партия также опросит
самих обманутых дольщиков, чтобы собрать более точную информацию.
Глава рабочей группы президиума
генсовета "Единая Россия" по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр
Якубовский предложит Минстрою расширить критерии включения в реестр проблемных
объектов долевого строительства. Предложения будут направлены на имя главы ведомства Владимира Якушева.
"На основе обратной связи от дольщиков, по
результатам анализа результатов сверки реестров проблемных объектов в регионе,
будут сформированы предложения по изменениям критериев включения объектов в
реестр", – сказал депутат. Он напомнил, что эта работа проводится по поручению
президента Владимира Путина.
Как отметил Якубовский,
сейчас складывается ситуация, когда регион или муниципалитет должен включить
тот или иной объект в реестр проблемных по определенным критериям. Но такие
дома не попадают в реестр из-за нежелания местных властей, пытающихся таким
образом замалчивать масштабы проблемы. Из-за этого не прорабатывается механизм достройки
объектов.
Серьезной оценки требует и тот
факт, что 103 застройщика, которым ранее страховые компании отказывали в
страховании их деятельности из-за проблем, теперь находятся в списке
аккредитованных на портале Дом.РФ. У
единоросса возникли законные сомнения в добросовестности данных компаний,
которые могут воспользоваться переходом страховых полномочий в Фонд защиты прав
дольщиков. Еще одна проблема, которую нужно решить – нехватка документов,
необходимых для завершения строительства.
Напомним, по данным замминистра
строительства Никиты Стасишина, в 17-ти
российских регионах на сегодня отсутствуют проблемные объекты, а всего в 68
субъектах в реестр включено 894 недостроенных дома.