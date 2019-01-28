Единая Россия проведет анализ проблемных объектов долевого строительства в регионах и на его основе предложит Минстрою расширить критерии реестра недостроенных домов. Партия также опросит самих обманутых дольщиков, чтобы собрать более точную информацию.

"Единая Россия" проведетанализ проблемных объектов долевого строительства в регионах и на его основе предложитМинстрою расширить критерии реестра недостроенных домов. Партия также опроситсамих обманутых дольщиков, чтобы собрать более точную информацию.Глава рабочей группы президиумагенсовета "Единая Россия" по защите прав дольщиков, депутат Госдумы АлександрЯкубовский предложит Минстрою расширить критерии включения в реестр проблемныхобъектов долевого строительства. Предложения будут направлены на имя главы ведомства Владимира Якушева."На основе обратной связи от дольщиков, порезультатам анализа результатов сверки реестров проблемных объектов в регионе,будут сформированы предложения по изменениям критериев включения объектов вреестр", – сказал депутат. Он напомнил, что эта работа проводится по поручениюпрезидента Владимира Путина.Как отметил Якубовский,сейчас складывается ситуация, когда регион или муниципалитет должен включитьтот или иной объект в реестр проблемных по определенным критериям. Но такиедома не попадают в реестр из-за нежелания местных властей, пытающихся такимобразом замалчивать масштабы проблемы. Из-за этого не прорабатывается механизм достройкиобъектов.Серьезной оценки требует и тотфакт, что 103 застройщика, которым ранее страховые компании отказывали встраховании их деятельности из-за проблем, теперь находятся в спискеаккредитованных на портале Дом.РФ. Уединоросса возникли законные сомнения в добросовестности данных компаний,которые могут воспользоваться переходом страховых полномочий в Фонд защиты правдольщиков. Еще одна проблема, которую нужно решить – нехватка документов,необходимых для завершения строительства.Напомним, по данным замминистрастроительства Никиты Стасишина, в 17-тироссийских регионах на сегодня отсутствуют проблемные объекты, а всего в 68субъектах в реестр включено 894 недостроенных дома.