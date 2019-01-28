Актриса Екатерина Архарова обратилась к подписчикам в соцсети с просьбой о помощи в розыске бесследно пропавшего мужа — бизнесмена Артема Илясова. Екатерина пишет, что в районе 19 часов 26 января он вышел из ресторана по улице Можайский вал, и с тех пор она ничего не знает о его местонахождении.

Актриса Екатерина Архарова обратилась к подписчикам в соцсети с просьбой о помощи в розыске бесследно пропавшего мужа — бизнесмена Артема Илясова.Екатерина пишет, что в районе 19 часов 26 января он вышел из ресторана по улице Можайский вал, и с тех пор она ничего не знает о его местонахождении.На связь по телефону он не выходит, на работе, у друзей и знакомых тоже не появлялся.Актриса дает описание одежды, в которой был ее муж, а также сообщает, что он ездит на черном джипе BMW 5.Архарова просит тех, кто, возможно, что-то знает о том, где может находиться ее муж, или видел его, сообщить ей об этом в соцсетях.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Екатерина Архарова (@arharovakatya) 27 Янв 2019 в 9:43 PSTЕкатерина Архарова ранее была супругой актера и телеведущего Марата Башарова. Развелась она с ним после того, как супруг избивал ее вплоть до сотрясения мозга.