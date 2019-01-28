Российский боец смешанных единоборств (MMA) Федор Емельяненко рассказал о своем состоянии после финального боя Гран-при Bellator в тяжелом весе, в котором он нокаутом проиграл американцу Райану Бейдеру.

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Федор Емельяненко рассказал о своем состоянии после финального боя Гран-при Bellator в тяжелом весе, в котором он нокаутом проиграл американцу Райану Бейдеру.Ранее Емельяненко-старший не пришел на пресс-конференцию после поединка. Российский боец получил рассечение над левым глазом, которое медикам пришлось зашивать. Емельяненко покинул арену вскоре после завершения боя и оказания ему медицинской помощи."После боя чувствую себя хорошо, рассечение над глазом не глубокое, вчера мне наложили несколько швов, — написал Емельяненко на своей официальной странице в Instagram. — Думаю, через пару недель все заживет".Кроме того, российский боец выразил благодарность всем, кто помогал ему готовиться, кто приехал на бой, и кто встал рано утром посмотреть поединок.Посмотреть эту публикацию в InstagramПосле боя чувствую себя хорошо, рассечение над глазом не глубокое, вчера мне наложили несколько швов. Думаю, через пару недель все заживет. Хочу сказать спасибо всем, кто помогал мне готовиться, кто приехал на бой, и кто встал рано утром посмотреть поединок. Благодарю всех за поддержку и ваши молитвы. На все воля Божья.Публикация от Федор Емельяненко (@fedoremelianenkoofficial) 27 Янв 2019 в 9:33 PSTНапомним, что Емельяненко был нокаутирован Бейдером спустя 35 секунд после старта поединка. Это был заключительный бой российского бойца в Bellator – между сторонами действовало соглашение на три встречи. До поединка с Бейдером россиянин проиграл Мэтту Митриону и выиграл у Чейла Сонена.