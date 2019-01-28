Тульские единороссы
помогли приобрести инвалидную коляску для ребенка с детским
церебральным параличом из города Узловая. До этого
партийцы оказали ей содействие в проведении операции в специализированном лечебном
учреждении.
Тульские единороссы
помогли приобрести инвалидную коляску для ребенка с детским
церебральным параличом из города Узловая. До этого
партийцы оказали ей содействие в проведении операции в специализированном лечебном
учреждении.
Ребенок
страдает тяжелой формой ДЦП. После смерти мамы девочки заботы по ее
воспитанию взяла на себя бабушка. Женщина неоднократно обращалась в
региональное отделение "Единой России" и всегда получала необходимую
помощь.
Последнее
время бабушка озаботилась приобретением хорошей инвалидной коляски.
Женщина обращалась в Фонд социального страхования, но там не смогли
предоставить кресло, подходящее под индивидуальные физические
особенности ребенка.
Единороссы
узнали о проблеме от своего социального партнера – сообщества родителей
детей-инвалидов "Мы вместе". Партийцы незамедлительно откликнулись и
решили помочь приобрести нужную коляску. Содействие оказали депутат
Госдумы Николай Петрунин и секретарь регионального отделения "ЕР", член
Тульской областной думы Николай Воробьев.
Для
девочки изготовили коляску повышенной комфортности с необходимыми
ортопедическими параметрами. Она легкая, компактная, обладает повышенной
устойчивостью и проходимостью. Параметры модели легко настраиваются под
растущего ребенка, глубина сиденья и высота подножек легко
регулируются.
Бабушка
девочки была очень рада получить долгожданный коляску. Она
поблагодарила единороссов за помощь и заботу. По словам женщины, ее
внучка очень любит гулять, но из-за
отсутствия удобной коляски не могла делать это часто.
"Теперь
мой ребенок будет совершать прогулки, мы сможем любоваться природой, в
комфортных условиях перемещаться на более дальние расстояния, совершать
поездки в тульский Центр детской психоневрологии, где внучка проходит
лечение", – радуется женщина.
По
словам Николая Воробьева, региональное отделение партии сотрудничает с
более чем 40 общественными организациями области. "Совместно мы проводим
различные общественно значимые мероприятия, организуем региональный
форум "Особое детство", – сказал партиец.
Напомним, ранее единороссы помогли погорельцам в Тыве. В небольшом селе Ак после пожара в одном из домов семья Ирины и Амира Ооржак
осталась без крова. Партия объявила сбор средств и теплых вещей для погорельцев, а сельская администрация помогла с разбором остатков пожара.