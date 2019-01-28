Тульские единороссы помогли приобрести инвалидную коляску для ребенка с детским церебральным параличом из города Узловая. До этого партийцы оказали ей содействие в проведении операции в специализированном лечебном учреждении.

Тульские единороссыпомогли приобрести инвалидную коляску для ребенка с детскимцеребральным параличом из города Узловая. До этогопартийцы оказали ей содействие в проведении операции в специализированном лечебномучреждении.Ребенокстрадает тяжелой формой ДЦП. После смерти мамы девочки заботы по еевоспитанию взяла на себя бабушка. Женщина неоднократно обращалась врегиональное отделение "Единой России" и всегда получала необходимуюпомощь.Последнеевремя бабушка озаботилась приобретением хорошей инвалидной коляски.Женщина обращалась в Фонд социального страхования, но там не смоглипредоставить кресло, подходящее под индивидуальные физическиеособенности ребенка.Единороссыузнали о проблеме от своего социального партнера – сообщества родителейдетей-инвалидов "Мы вместе". Партийцы незамедлительно откликнулись ирешили помочь приобрести нужную коляску. Содействие оказали депутатГосдумы Николай Петрунин и секретарь регионального отделения "ЕР", членТульской областной думы Николай Воробьев.Длядевочки изготовили коляску повышенной комфортности с необходимымиортопедическими параметрами. Она легкая, компактная, обладает повышеннойустойчивостью и проходимостью. Параметры модели легко настраиваются подрастущего ребенка, глубина сиденья и высота подножек легкорегулируются.Бабушкадевочки была очень рада получить долгожданный коляску. Онапоблагодарила единороссов за помощь и заботу. По словам женщины, еевнучка очень любит гулять, но из-заотсутствия удобной коляски не могла делать это часто."Теперьмой ребенок будет совершать прогулки, мы сможем любоваться природой, вкомфортных условиях перемещаться на более дальние расстояния, совершатьпоездки в тульский Центр детской психоневрологии, где внучка проходитлечение", – радуется женщина.Пословам Николая Воробьева, региональное отделение партии сотрудничает сболее чем 40 общественными организациями области. "Совместно мы проводимразличные общественно значимые мероприятия, организуем региональныйфорум "Особое детство", – сказал партиец.Напомним, ранее единороссы помогли погорельцам в Тыве. В небольшом селе Ак после пожара в одном из домов семья Ирины и Амира Ооржакосталась без крова. Партия объявила сбор средств и теплых вещей для погорельцев, а сельская администрация помогла с разбором остатков пожара.