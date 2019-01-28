Выступление российской фигуристки Алины Загитовой на чемпионате Европе назвали крахом. Эксперты говорят об ошибках в подготовке спортсменки.

Выступление российской фигуристки Алины Загитовой начемпионате Европе назвали крахом. Эксперты говорят об ошибках в подготовкеспортсменки.Состав российской сборной на чемпионат мира, в которую, скорее всего, войдет Алина Загитова, определят после Кубка России – он стартует 18 февраля в Великом Новгороде. Сам же мировой турнир в Японии пройдет с 18 по 24 марта.Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова поздравила победительницу чемпионата Европы в женском одиночном катании. "Я очень рада за Софью Самодурову, она замечательная девочка, просто умница. Это заслуженная победа и большой успех", – оценила олимпийская чемпионка прокат воспитанницы Алексея Мишина.Что же касается команды олимпийской чемпионки Алины Загитовой, то она допустилаошибки в подготовке спортсменки к чемпионату Европы. Сама же фигуристка насоревнованиях в Минске не смогла собраться, считает победительница Олимпиады1988 года Наталья Бестемьянова."Мне тяжело осознавать, что Алина не сумела собраться.Это какой-то крах, я не знаю, что они будут с этим делать, как готовиться, нобыло что-то не так в подготовке. Я расстроена, мне очень жалко. Очень быхотелось надеяться, что к чемпионату мира она сумеет собраться", – прокомментировалаБестемьянова выступлениеСоревнования женщин в одиночном катании на чемпионате Европызавершились 26 января. Все ожидали триумфа , однако победу в турнире одержала 16-летняя россиянка СофьяСамодурова. Алина Загитова заняла второе место, третьей стала финка ВивекаЛиндфорс, передает ТАСС.