Выступление российской фигуристки Алины Загитовой на
чемпионате Европе назвали крахом. Эксперты говорят об ошибках в подготовке
спортсменки.
Выступление российской фигуристки Алины Загитовой на
чемпионате Европе назвали крахом. Эксперты говорят об ошибках в подготовке
спортсменки.
Состав российской сборной на чемпионат мира, в которую, скорее всего, войдет Алина Загитова, определят после Кубка России – он стартует 18 февраля в Великом Новгороде. Сам же мировой турнир в Японии пройдет с 18 по 24 марта.
Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова поздравила победительницу чемпионата Европы в женском одиночном катании. "Я очень рада за Софью Самодурову, она замечательная девочка, просто умница. Это заслуженная победа и большой успех", – оценила олимпийская чемпионка прокат воспитанницы Алексея Мишина.
Что же касается команды олимпийской чемпионки Алины Загитовой, то она допустила
ошибки в подготовке спортсменки к чемпионату Европы. Сама же фигуристка на
соревнованиях в Минске не смогла собраться, считает победительница Олимпиады
1988 года Наталья Бестемьянова.
"Мне тяжело осознавать, что Алина не сумела собраться.
Это какой-то крах, я не знаю, что они будут с этим делать, как готовиться, но
было что-то не так в подготовке. Я расстроена, мне очень жалко. Очень бы
хотелось надеяться, что к чемпионату мира она сумеет собраться", – прокомментировала
Бестемьянова выступление
Соревнования женщин в одиночном катании на чемпионате Европы
завершились 26 января. Все ожидали триумфа , однако победу в турнире одержала 16-летняя россиянка Софья
Самодурова. Алина Загитова заняла второе место, третьей стала финка Вивека
Линдфорс, передает ТАСС.