Во Владимире прошло заседание Торгово-промышленной палаты РФ

Во Владимире прошло заседание Торгово-промышленной палаты РФ23 января во Владимир съехались представители Торгово-промышленной палаты РФ, предприниматели и политики, чтобы обсудить, как улучшить экономику региона. Участники заседания поговорили о проблемах промышленных предприятий Владимирской области и возможностях их решения.Председатель собрания, основатель и руководитель ПАРТИИ ДЕЛА Константин Бабкин начал с того, что за последние 25 лет в нашем регионе закрыли огромное количество заводов и фабрик, многие сейчас на грани банкротства. Численность населения региона сократилась на 17%.«Налоговую политику нацелили на выкачивание денег из экономики, как «баскаки» — вытянуть побольше денег и не дать развиваться. Нужно эту ситуацию исправлять», - считает Константин Бабкин.В своём выступлении он привёл сравнительные данные промышленности Владимирской области после распада СССР: с 1990 года промышленное производство тракторов в регионе сократилось на 99%, эскалаторов — на 95%, электродвигателей — на 90%.По мнению спикера, для изменения ситуации необходимо продумать разумную денежно-кредитную политику: доступные кредиты, низкие налоги и протекционизм. Такое сочетание создаст стимулирующие условия для развития отечественного производства.«Когда наша страна будет развиваться, у нас будет спокойная и прекрасная жизнь, и мы будем уверенно смотреть в будущее», — подытожил председатель собрания Константин Бабкин.«Символично, что это заседание проходит во Владимире, где наглядно видны проблемы всей России, - заметил врио заместителя губернатора Владимирской области Аркадий Боцман-Харченко, - Помимо федеральных проектов, должны быть и региональные, учитывающие специфику области — именно так можно добиться прорывного развития субъекта».Представители администрации пообещали оказывать всяческое содействие местным предпринимателям.«Весь механизм, который мы имеем во Владимирской области, позволяет сделать достаточно много. Первое — это льготная поддержка по различным направлениям, это налоговые льготы, предоставление земель на бесплатной или льготной основе. Второе — мы для своих предприятий можем создавать особые экономические зоны. Мы в конце прошлого года подали заявку на 189 гектаров на создание особой экономической зоны», — заявил врио первого заместителя губернатора Владимирской области Максим Брусенцов.Все предложения, высказанные в ходе встречи, учтут при подготовке решения заседания Совета ТПП РФ по промышленном развитию и конкурентоспособности экономики России. А владимирские бизнесмены подчерпнули для себя много нового из опыта других регионов.