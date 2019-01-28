Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо в составе команды Konica Minolta Cadillac стал победителем гонки на выносливость 24 часа Дайтоны, которая состоялась в США. Напомним, что ранее испанец покинул McLaren и будет теперь выступать в североамериканской IndyCar.

Двукратный чемпион "Формулы-1" Фернандо Алонсо в составе команды Konica Minolta Cadillac стал победителем гонки на выносливость "24 часа Дайтоны", которая состоялась в США. Напомним, что ранее испанец покинул McLaren и будет теперь выступать в североамериканской IndyCar.Вместе с Алонсо победы в гонке добились голландец Ренгер ван дер Занде, американец Джордан Тейлор и еще один экс-гонщик "Формулы-1" японец Камуи Кобаяси​​​. Отметим, что в квалификации команда Konica Minolta Cadillac заняла лишь шестое место среди 15 участников.В прошлом году знаменитый испанский гонщик выиграл гонку "24 часа Ле-Мана".