История с пропажей аргентинского футболиста Эмилиано Салой, который при перелете из Франции в Уэльс предположительно погиб в авиакатастрофе, обрастает самого разного рода подробностями. Одна из сторон дела – финансовая составляющая перехода игрока из Нанта в Кардифф.

История с пропажей аргентинского футболиста Эмилиано Салой, который при перелете из Франции в Уэльс предположительно погиб в авиакатастрофе, обрастает самого разного рода подробностями. Одна из сторон дела – финансовая составляющая перехода игрока из "Нанта" в "Кардифф".Ситуация с трансфером футболиста развивается так, что клуб английской премьер-лиги "Кардифф Сити" должен заплатить за переход футболиста, который, скорее всего, погиб. Естественно, что валлийцы тратить деньги не хотят и даже собирались судиться с агентами Салы, которые не смогли организовать перелет своего подопечного к новому месту работы законно: предполагается, что пилот самолета, на котором разбился Сала, не имел лицензии для совершения коммерческих рейсов.При этом совершенно неясно, как быть с трансферной выплатой.С одной стороны, документ на продажу футболиста подписан обеими сторонами, так что вроде бы придется "Кардиффу" раскошелиться. Однако после каждого трансфера, связанного с переездом игрока из страны в страну, выписывается специальный трансферный сертификат (ITC). А он, судя по всему, выписан не был.И здесь начинаются все сложности. Можно не сомневаться, что отсутствие в деле ITC может дать юристам шанс оспорить трансфер. С другой стороны, "Нант" после подписания бумаг фактически перестал быть владельцем Салы, так что и французская сторона, скорее всего, будет иметь возможность настаивать на выплате денег согласно контракта. Короче говоря, юридический и финансовый казус, связанный с гибелью только что подписанного игрока может изменить законы, регулирующие эту сторону жизни футболистов.