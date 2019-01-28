В регионе впервые создана территория опережающего социально-экономического развития

В регионе впервые создана территория опережающего социально-экономического развитияВ Костромской области впервые создана территория опережающего социально-экономического развития. Новый статус присвоен городу Галичу. Таким образом, Правительством РФ поддержана инициатива губернатора Костромской области Сергея Ситникова. Историческое для региона постановление подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. По мнению экспертов, решение позволит районному центру повысить инвестиционную привлекательность территории, создать новые предприятия, а соответственно, новые рабочие места, развить бизнес-среду и снизить зависимость экономики моногорода от градообразующего предприятия.Этапы подготовкиРабота по созданию территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Галиче началась два года назад. В 2017 году администрацией Костромской области были подготовлены необходимые документы, а уже в апреле 2018 года заявка региона одобрена Комиссией по вопросам создания и функционирования ТОСЭР на территориях монопрофильных муниципальных образований под председательством заместителя Министра экономического развития РФ.Поднимался вопрос важности присвоения Галичу статуса территории опережающего социально-экономического развития и в ходе рабочей встречи губернатора Костромской области Сергея Ситникова с заместителем председателя Правительства РФ Виталием Мутко в начале этого года.Глава региона подчеркивал, что важным аспектом успешной реализации в Галиче значимых социально-экономических проектов является включение инвесторов в число резидентов территории опережающего социально-экономического развития. Придание Галичу нового статуса даст импульс развитию местной экономики, позволит вывести город из монозависимости, дать толчок развитию сопутствующей инфраструктуры и организации смежных производств.На встрече заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко отметил эффективную работу администрации региона в этом направлении, а также в поддержке инвесторов.Итогом данной работы стало подписание Постановления Правительства Российской Федерации о присвоении моногороду Галич статуса территории опережающего социально-экономического развития на 10 лет. Из двух моногородов Костромской области Галич стал первым, получившим такой статус. Сегодня из 319 российских моногородов ТОСЭРы созданы лишь в 64.Новые импульсы развитияКак отмечают эксперты, новый статус позволит Галичу обеспечить условия для повышения инвестиционной привлекательности территории, будет способствовать созданию новых предприятий и развитию бизнес-среды, снижению зависимости экономики города от градообразующего предприятия, в перспективе увеличит налогвые поступления в бюджеты всех уровней. Суммарно власти рассчитывают получить экономический эффект в части налоговых поступлений и страховых взносов не менее 3,5 млрд рублей.Преимущества почувствуют и сами жители Галича. Дополнительные доходы бюджета будут направлены на развитие социальной сферы города, благоустройство территории и повышение качества жизни.По прогнозам регионального департамента экономического развития, за время функционирования ТОСЭР в районный центр планируется привлечь более 8,6 млрд. рублей инвестиций и создать более 750 новых высокопроизводительных рабочих мест. Это позволит повысить реальные доходы населения, сократить миграционный отток.Предварительная работа по привлечению инвесторов проведена. В настоящее время при поддержке администрации региона ГК «СЕГЕЖА», являющейся дочерней компанией АФК «Система», реализует инвестиционный проект по строительству комбината по производству широкоформатной фанеры из березы. Объем инвестиций - более 8 млрд. рублей, планируется создать более 600 новых рабочих мест.Кроме того, заключены соглашения с потенциальными резидентами ТОСЭР по реализации инвестиционных проектов в сфере туризма, пищевой промышленности, переработки древесины.Преференции для резидентов ТОСЭР – стимул для развития бизнесаОдна из главных целей создание ТОСЭР – это стимулирование бизнеса к работе на данной территории. Поэтому в течение 10 лет здесь будет действовать особый режим предпринимательской деятельности. Резидентами ТОСЭР могут стать вновь созданные и действующие юридические лица при реализации новых инвестиционных проектов, осуществляющие деятельность в сферах, отличных от деятельности градообразующего предприятия, таких, как сельское хозяйство, пищевая и легкая промышленность, деревообработка, химическое производство, металлургическое производство, производство оборудования, мебели и прочих изделий, предоставление услуг в сфере туризма, IT-технологий.Большим импульсом для развития станут налоговые преференции для резидентов. В частности, обнуляется ставка по налогу на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет, в течение первых пяти лет после получения прибыли, снижается тариф по страховым взносам с 30 % до 7,6%. Также предполагается применение пониженных ставок по налогу на прибыль, зачисляемого в областной бюджет, по налогу на имущество и земельному налогу.Кроме того, не только резиденты ТОСЭР, но и предприниматели, развивающие свой бизнес в моногороде, могут претендовать на получение поддержки по линии Фонда развития моногородов. Речь идет о средствах на создание объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов. Уровень софинансирования из Фонда составляет до 95% от стоимости объектов. Также Фонд предоставляет займы для реализации инвестиционных проектов сроком до 15 лет под ставку 5 % годовых (для займов свыше 250 млн. рублей) или 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей).Еще один плюс – уже действующие региональные меры поддержки для инвесторов. Среди них – освобождение от налога на имущество организаций, применение пониженной ставки по налогу на прибыль, зачисляемого в областной бюджет. Инвестору могут быть предоставлены льготы по арендной плате за земельный участок и возможность софинансирования строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры за счет средств Инвестиционного фонда Костромской области.Кроме того, в отношении инвесторов, реализующих масштабные инвестиционные проекты, а также проекты в социальной сфере и сфере ЖКХ действует механизм получения земельных участков в аренду без проведения торгов.В числе других мер поддержки - механизмы корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПМК) и иные инструменты по линии АО «Российский экспортный центр». А также участие в мероприятиях регионального проекта «Акселерация субъектов МСП», позволяющего привлечь дополнительные кредитные ресурсы в хозяйственную деятельность малых предприятий в моногородах г. Галич и Мантурово в размере 36,0 млн. рублей или получить микрозаймы на сумму 17,6 млн. рублей.