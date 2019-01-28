Украинцы пристально следят чуть ли не за каждым шагом президента Владимира Путина. Каждый поступок главы государства сопровождается с их стороны едкими комментариями. Не обошли стороной украинцы и годовщину снятия блокады Ленинграда.

Украинцыпристально следят чуть ли не за каждым шагом президента ВладимираПутина. Каждый поступок главы государства сопровождается с их стороныедкими комментариями. Не обошли стороной украинцы и годовщину снятияблокады Ленинграда.В СМИ Незалежнойзаявили, что Путин якобы попал в скандал, связанный с корректировкойего биографии. В статье издания "Обозреватель" был упомянут твитжурналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова. Тот написал, что Путинво время посещения Санкт-Петербурга остановился у портрета отца,сражавшегося на Невском пятачке."Россияневзорвались возмущением, они утверждают, что отец Путина не имеет кэтому событию никакого отношения. К тому же некоторые пишут, что тот ивовсе был дезертиром", – написало издание.Истеричные утвержденияукраинских СМИ – очередной пример их оголтелого и бессовестного вранья.Отец Владимира Путина Владимир Спиридонович действительно воевал вЛенинградской области и получил ранение в ногу на знаменитом НевскомПятачке. Сам глава государства как-то рассказывал, что его отец сначалаработал на оборонном предприятии, поэтому освобождался от призыва.ОднакоВладимир Спиридонович хотел воевать и написал заявление с просьбойотправить его на фронт. Он попал в диверсионный отряд НКВД и занималсяподрывом мостов и железнодорожных путей в тылу врага.Наканунев Санкт-Петербурге прошли торжества по случаю 75-летия снятия блокадыЛенинграда. В сентябре 1941 года германская армия и ее союзникиперерезали пути снабжения города. Единственная дорога пролегала черезЛадожское озеро. За 872 дня блокады от голода погибли более 600 тысяччеловек.призвал не забывать трагедию Ленинграда. "Нет и не будетпрощения нацистам, решившим сломить неприступный город циничным измором,истреблением сотен тысяч мирных граждан", – сказал глава государства.Напомним,ранее разозлил украинцев тем, что подарил конькишкольнице из Омска. Журналисты Незалежной отнеслись к истории с сомнением.