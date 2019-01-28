Украинцы
пристально следят чуть ли не за каждым шагом президента Владимира
Путина. Каждый поступок главы государства сопровождается с их стороны
едкими комментариями. Не обошли стороной украинцы и годовщину снятия
блокады Ленинграда.
Украинцы
пристально следят чуть ли не за каждым шагом президента Владимира
Путина. Каждый поступок главы государства сопровождается с их стороны
едкими комментариями. Не обошли стороной украинцы и годовщину снятия
блокады Ленинграда.
В СМИ Незалежной
заявили, что Путин якобы попал в скандал, связанный с корректировкой
его биографии. В статье издания "Обозреватель" был упомянут твит
журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова. Тот написал, что Путин
во время посещения Санкт-Петербурга остановился у портрета отца,
сражавшегося на Невском пятачке.
"Россияне
взорвались возмущением, они утверждают, что отец Путина не имеет к
этому событию никакого отношения. К тому же некоторые пишут, что тот и
вовсе был дезертиром", – написало издание.
Истеричные утверждения
украинских СМИ – очередной пример их оголтелого и бессовестного вранья.
Отец Владимира Путина Владимир Спиридонович действительно воевал в
Ленинградской области и получил ранение в ногу на знаменитом Невском
Пятачке. Сам глава государства как-то рассказывал, что его отец сначала
работал на оборонном предприятии, поэтому освобождался от призыва.
Однако
Владимир Спиридонович хотел воевать и написал заявление с просьбой
отправить его на фронт. Он попал в диверсионный отряд НКВД и занимался
подрывом мостов и железнодорожных путей в тылу врага.
Накануне
в Санкт-Петербурге прошли торжества по случаю 75-летия снятия блокады
Ленинграда. В сентябре 1941 года германская армия и ее союзники
перерезали пути снабжения города. Единственная дорога пролегала через
Ладожское озеро. За 872 дня блокады от голода погибли более 600 тысяч
человек.
призвал не забывать трагедию Ленинграда. "Нет и не будет
прощения нацистам, решившим сломить неприступный город циничным измором,
истреблением сотен тысяч мирных граждан", – сказал глава государства.
Напомним,
ранее разозлил украинцев тем, что подарил коньки
школьнице из Омска. Журналисты Незалежной отнеслись к истории с сомнением.