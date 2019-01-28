Власти Франции планируют не допустить выплаты выходного пособия экс-президенту и генеральному директору компании Renault Карлосу Гону.

Власти Франции планируют не допустить выплаты выходного пособия экс-президенту и генеральному директору компании Renault Карлосу Гону. Об этом министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил в воскресенье в интервью радиостанции France Inter.Гон и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли помещены в токийскую тюрьму 19 ноября прошлого года, когда их арестовали по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Гон при содействии Келли мог скрыть подлинные размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan в 2010—2015 годы.По данным следствия, Гон задекларировал только половину из выделенных ему 10 миллиардов иен (89 миллионов долларов). Гон и Келли были повторно арестованы 10 декабря прошлого года по новому делу — о сокрытии вознаграждения в размере 4,2 миллиарда иен (37 миллионов долларов), выделенное Гону в 2015—2017 годах. Позднее Келли был отпущен под залог, решение суда оставить Гона за решеткой принято в связи с новыми подозрениями. Версия следствия такова: Гон в разгар финансового кризиса 2008 года попытался возместить убытки в размере 1,85 миллиарда иен (16,7 миллиона долларов), которые понесла компания по управлению его личными активами, переписав эти убытки на Nissan.Выступая в эфире радиостанции, глава французского Минфина сослался на мнение общества, которое вряд ли согасится с выплатами бонусов Карлосу Гону. "Я буду неукоснительно контролировать размер назначаемых ему выходных выплат", — пообещал Брюно Ле Мэр.Французское государство располагает в Renault пакетом акций в 15% и 22% прав голоса.