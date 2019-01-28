Его приговорили к 2,5 годам лишения свободы

Его приговорили к 2,5 годам лишения свободыГороховецкий районный суд вынес приговор 32-летнему местному жителю. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, хотя ранее он уже подвергался административному наказанию.В сентябре прошлого года мужчина, зная, что он имеет неснятую и непогашенную судимость за «пьяную» езду, повлекшую по неосторожности смерть человека, снова управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Свою вину подсудимый признал, в содеянном раскаялся.Водителя приговорили к 2,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. За руль ему нельзя садиться 3 года.