Проконтролировал ситуацию на федеральных трассах с борта вертолёта и исполнил мечту владимирского школьника. В связи с сильными снегопадами глава региона Владимир Сипягин совместно с начальником областного Управления МЧС Владимиром Белозёровым принял участие а авиамониторинге оперативной обстановки на дорогах области.

Проконтролировал ситуацию на федеральных трассах с борта вертолёта и исполнил мечту владимирского школьника. В связи с сильными снегопадами глава региона Владимир Сипягин совместно с начальником областного Управления МЧС Владимиром Белозёровым принял участие а авиамониторинге оперативной обстановки на дорогах области. Вертолёт Ми-8 поднялся для облета территории с аэродрома в Семязино. Пресс-службы Белого дома и МЧС сообщают, что чрезвычайных ситуаций снегопады не вызвали. Серьёзных заторов и дорожно-транспортных происшествий осадки не спровоцировали. И всё же по итогам рабочего облёта территории глава региона дал поручение провести расчистку отдельных участков дорог области. Примечательно, что вместе с губернатором в авиамониторинге участвовал владимирский школьник Артём Грязнов. С папой и младшей сестрой. 14 -летний подросток борется с онкологическим заболеванием. Полетать на вертолёте с губернатором - эта мечта мальчика, которая попала на "Ёлку желаний" в Московском Кремле. Глава 33-го региона снял с этой ёлки пять шаров с записками от детей Владимирской области. И теперь выполняет их желания. В ходе полёта Артёму Грязнову рассказали об особенностях зимнего авиамониторинга, а он, в свою очередь, признался, что считает профессию спасателей одной из самых почётных и очень рад, что его заветная мечта исполнилась.Артём Грязнов, ученик школы № 39 Владимира: "Понравилось все. Была такая мечта прокатиться на вертолете. Было интересно посмотреть на город сверху". - "А что видели?" - "Церковь Покрова-на Нерли, Суздаль и Владимир".Ирина Скотникова, мама Артёма: У нас Артём - боец поискового отряда "Владимирец". А мечтал он всегда стать спасателем. Может, поэтому у него возникла такая мечта. Наша мечта исполнилась. Спасибо большое Владимиру Владимировичу.