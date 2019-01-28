Заявление властей Кемеровской области о трехкратном увеличении в 2019 году финансирования программы обеспечения жильем сирот может обеспечить региону ведущие позиции в России по скорости решения наболевших социальных вопросов. Дополнительным стимулом для роста жилищного рынка Кузбасса станет ультиматум, поставленный муниципалитетам главой Кузбасса Сергеем Цивилевым.
Заявление властей Кемеровской области о трехкратном увеличении в 2019 году финансирования программы обеспечения жильем сирот может обеспечить региону ведущие позиции в России по скорости решения наболевших социальных вопросов. Дополнительным стимулом для роста жилищного рынка Кузбасса станет ультиматум, поставленный муниципалитетам главой Кузбасса Сергеем Цивилевым.
Вице-губернатор региона Елена Пахомова отметила, что в текущем году в бюджете Кемеровской области зарезервировано 1,6 млрд рублей на приобретение жилья для сирот, что в три раза превышает показатель минувших двенадцати месяцев. Признавая исключительную актуальность данной проблемы, чиновники намерены сосредоточить внимание на решении в первую очередь организационных моментов, тормозящих эффективность реализации федеральной программы. Как подчеркнула Пахомова, в прошлом году не все районы области освоили выделенные целевые средства. Одна из причин — нехватка времени. В связи с этим губернатор Кемеровской области четко обозначил — те муниципалитеты, которые в 2019 году не успеют освоить субвенции на предоставление жилья, лишатся областного финансирования.
По словам управляющего холдингом Сибуглемет Ильдара Узбекова, жесткая позиция регионального руководства вкупе с последними поручениями президента, помогут Кузбассу в числе первых решить проблему обеспечения жильем детей-сирот.
В конце декабря Владимир Путин утвердил перечень поручений, направленных на улучшение условий обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — напомнил Ильдар Узбеков. — Предусматривается, что число жилых помещений для таких детей не может превышать 25% от общего количества квартир в доме. Это означает, что подрядчики не смогут строить отдельно сиротские дома, в которых с целью экономии денег занижены эксплуатационные требования и не соблюдаются нормативы.
Ильдар Узбеков отметил, что большинство споров в России вокруг жилья для сирот до сих пор касалось именно качества предоставляемой жилплощади, когда строились скворечники для галочки, от которых новоселы были вынуждены отказываться по причине непригодности квартир для проживания.
В ряде регионов доходило до абсурда — где-то отсутствовало водоснабжение, где-то канализация и санузел, а где и электричество. Зафиксированы случаи, когда подрядчики строили жилье без проведения проектно-изыскательских работ, а затем для ввода его в эксплуатацию предоставляли документы, содержащие ложные сведения, — пояснил Ильдар Узбеков, пояснив, что теперь, после поручений главы государства, лазейка для мошенников исключена — квартиры обязаны будут выдавать в обычных многоквартирных домах.
Руководитель одного из системообразующих угольных предприятий, глава венчурного фонда CoalFuture Ильдар Узбеков добавил, что прорывное экономическое решение властей Кемеровской области поспособствует увеличению показателей строительной отрасли региона в целом: Активизация работы по предоставлению жилья сиротам неотделима от роста строительного рынка в регионе. Значит, поднимется спрос на ипотеку. И здесь фонд CoalFuture может сыграть не последнюю роль. Развивая угольную промышленность, мы будем создавать новые рабочие места с достойными зарплатами. А это, в свою очередь, поможет людям решать жилищный вопрос.