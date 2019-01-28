Континентальная хоккейная лига назвала лауреатов 20-й недели регулярного чемпионата в четырех номинациях. Лучшим вратарем был признан Илья Коновалов из ярославского Локомотива, который добился победы во всех трех матчах команды, дважды оформив в них сухарь.

Континентальная хоккейная лига назвала лауреатов 20-й недели регулярного чемпионата в четырех номинациях. Лучшим вратарем был признан Илья Коновалов из ярославского "Локомотива", который добился победы во всех трех матчах команды, дважды оформив в них "сухарь".Стоит отметить, что голкипер "железнодорожников" является лидером КХЛ по числу встреч без пропущенных голов. На его счету уже 10 матчей на "ноль", сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.Лучшим защитником 20-й недели чемпионата стал Виктор Сведберг, выступающий за астанинский "Барыс". Швед набрал четыре очка за результативные передачи в трех играх.Форвард владивостокского "Адмирала" Владимир Бутузов признан нападающим недели. На его счету пять заброшенных шайб и одна голевая передача в трех матчах. Лучшим новичком стал нападающий рижского "Динамо" Мартиньш Дзиеркалс, набравший 2 (1+1) очка в трех играх.