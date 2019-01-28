Утром в понедельник индекс МосБиржи - один из основных российских фондовых индикаторов превысил психологический рубеж 2500 пунктов, обновив исторический максимум на фоне новостей о том, что США сняли санкции с компаний Олега Дерипаски.

Утром в понедельник индекс Мосбиржи — один из основных российских фондовых индикаторов превысил психологический рубеж 2500 пунктов, обновив исторический максимум на фоне новостей о том, что США сняли санкции с компаний Олега Дерипаски.К 10:13 индекс Мосбиржи вырос до 2501,85 пункта (+0,14%), предыдущий максимум был зафиксирован 3 октября 2018 года — 2501,78 пункта; индекс РТС поднялся утром в понедельник до 1196,74 пункта (+1%).Рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже (MOEX: MOEX) повысились в пределах 1%, при этом раллируют акции "РусАла" (MOEX: RUALR) (+6,5%) и GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (+9,1%).Предыдущую отметку в 2400 пунктов индекс Мосбиржи преодолел 9 января текущего года.В понедельник подразделение минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций, объявило об исключении En+, "РусАла" и "Евросибэнерго" из санкционного списка.Однако Дерипаска остается под санкциями. Как сообщалось, 6 апреля 2018 года американские власти объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний.