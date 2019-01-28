Из Третьяковки исчезла картина Архипа Куинджи Крым. Ай-Петри, полиция выясняет обстоятельства произошедшего, пока не ясно, находится ли полотно в галерее.

Из Третьяковки исчезла картина Архипа Куинджи "Крым. Ай-Петри", полиция выясняет обстоятельства произошедшего, пока не ясно, находится ли полотно в галерее.Сообщалось, что мужчина, которого приняли за музейного работника, подошел к картине, вынул полотно из рамы и удалился.Ни сотрудники, ни зрители не поняли, что происходит, поэтому его никто не остановил, передает "Интерфакс".Министерство культуры РФ подтвердило информацию о пропаже, более подробный комментарий ведомства последует, как только появятся данные о пропаже, передает ТАСС.