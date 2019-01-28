О том, что в личной жизни певца не все гладко, поговаривали давно. И вот слухи стали обретать реальное очертание – в музыкальной тусовке уже с уверенностью говорят, что участник Евровидения-2016 снова одинок.

О том, что в личной жизни певца не все гладко, поговаривали давно. И вот слухи стали обретать реальное очертание – в музыкальной тусовке уже с уверенностью говорят, что участник "Евровидения-2016" снова одинок.Близким всегда казалось, что он – идеальный партнер для Дмитрия Кузнецова, который занимался частными перелеты для VIP-клиентов.С его помощью, как выяснил , Лазарев открыл кондитерскую для собак и кошек "Пудель-Штрудель" и стал соучредителем ресторана Forest. И настолько привязался к Кузнецову, что начал брать его с собой на гастроли и ездить с ним на отдых за границу."Сам Сергей – не бизнесмен, и ему нужны были партнеры, которые грамотно организовали бы процесс. И в том, что они с Кузнецовым вместе отдыхают и встречают Новый год, нет ничего особенного", – несколько лет назад говорили в окружении артиста.Появление у Лазарева ребенка, как говорят, еще больше сблизило его с Кузнецовым. По слухам они даже поселились вместе в элитном коттеджном поселке Павлово на Новорижском шоссе. На вопросы поклонников, почему Кузнецов его всюду сопровождает, сам Лазарев отвечал, что Дмитрий привозит ему сына, которому приходится крестным отцом.Однако тишь да гладь длились недолго. С прошлой осени поползли слухи, что между Лазаревым и Кузнецовым все кончено. Дмитрия все чаще стали видеть с другим мужчиной – продюсером телеканала Муз-ТВ. Судя по снимкам в соцсетях, именно с ним он встретил Новый год и провел рождественские каникулы в США, которые прежде неизменно проводил с Сергеем."Измен не было, – написала на форуме поклонников одна "посвященная". – Могу развеять все сомнения и подтвердить догадки – чета Кузнецовых – Лазаревых рассталась из-за жесткого кидалова на бабки. Дима морочил Сереже голову весь последний год. Сережа доверял ему все финансы. И в итоге потерял их".