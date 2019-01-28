Похититель картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи задержан.
Украденное полотно мужчина спрятал на стройке в Одинцовском районе Подмосковья.
Похититель картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи задержан.
Украденное полотно мужчина спрятал на стройке в Одинцовском районе Подмосковья.
Полиция устанавливает сообщников задержанного – следователи
не верят, что он действовал в одиночку. Подозреваемому 31 год. В декабре прошлого
года он задерживался за хранение наркотиков, а сейчас проходит по
другому уголовному делу – на момент кражи любитель живописи находился под подпиской
о невыезде, передает .
Картину "Ай-Петри. Крым" принадлежит коллекции
Русского музея в Петербурге. В Москву ее привезли специально на выставку
Куинджи. Украли полотно из Третьяковской галереи. Неизвестный снял и унес картину прямо с
выставки. Как позже сообщалось, охрана музея в момент происшествия "работала
в штатном режиме".
Ранее по факту кражи картины полиция возбудила уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность". Предполагаемый похититель попал на камеры, пишет . Причем полиция о факте кражи узнала случайно. Стражи порядка
прибыли в музей после сообщения о похищении шубы. Полицейские начали
просматривать записи с камер видеонаблюдения – и увидели, как неизвестные
снимали со стены картину.
В Минкульте заявили, что не помнят случаев такого дерзкого
воровства. Преступник действовал по сценарию фильма "Старики-разбойники".
Эта лента была снята Эльдаром Рязановым в 1971 году. По сюжету два пенсионера,
которых играли Юрий Никулин и Евгений Евстигнеев, похитили из музея картину
Рембрандта под видом реставраторов. Однако спустя некоторое время они таким же
образом вернули полотно на место – похищения никто не заметил.
Картина Архипа "Ай-Петри. Крым"
оценивается экспертами примерно в 1 миллион долларов. Как заявили в Минкульте,
ее страховая стоимость – 12 миллионов рублей. По последним данным, полиция
задержала и сообщника похитителя картины.