Похититель картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи задержан. Украденное полотно мужчина спрятал на стройке в Одинцовском районе Подмосковья.

Похититель картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи задержан.Украденное полотно мужчина спрятал на стройке в Одинцовском районе Подмосковья.Полиция устанавливает сообщников задержанного – следователине верят, что он действовал в одиночку. Подозреваемому 31 год. В декабре прошлогогода он задерживался за хранение наркотиков, а сейчас проходит подругому уголовному делу – на момент кражи любитель живописи находился под подпискойо невыезде, передает .Картину "Ай-Петри. Крым" принадлежит коллекцииРусского музея в Петербурге. В Москву ее привезли специально на выставкуКуинджи. Украли полотно из Третьяковской галереи. Неизвестный снял и унес картину прямо свыставки. Как позже сообщалось, охрана музея в момент происшествия "работалав штатном режиме".Ранее по факту кражи картины полиция возбудила уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность". Предполагаемый похититель попал на камеры, пишет . Причем полиция о факте кражи узнала случайно. Стражи порядкаприбыли в музей после сообщения о похищении шубы. Полицейские началипросматривать записи с камер видеонаблюдения – и увидели, как неизвестныеснимали со стены картину.В Минкульте заявили, что не помнят случаев такого дерзкоговоровства. Преступник действовал по сценарию фильма "Старики-разбойники".Эта лента была снята Эльдаром Рязановым в 1971 году. По сюжету два пенсионера,которых играли Юрий Никулин и Евгений Евстигнеев, похитили из музея картинуРембрандта под видом реставраторов. Однако спустя некоторое время они таким жеобразом вернули полотно на место – похищения никто не заметил.Картина Архипа "Ай-Петри. Крым"оценивается экспертами примерно в 1 миллион долларов. Как заявили в Минкульте,ее страховая стоимость – 12 миллионов рублей. По последним данным, полициязадержала и сообщника похитителя картины.