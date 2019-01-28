Когда впервые подходишь близко к
этой машине, возникает непреодолимое желание взять в руки ее уменьшенную копию
и как в детстве потискать и поиграть с ней. То ли маленький мишка, то ли
бегемотик – дизайн кроссовера Kia Sorento Prime 2018 модельного года радует глаз и зовет в то безмятежное время,
когда не надо думать о том, на какой заправке залить бензин подешевле или где
сегодня помыть автомобиль – у Ашота в гаражах или на премиум-мойке.
Когда впервые подходишь близко к
этой машине, возникает непреодолимое желание взять в руки ее уменьшенную копию
и как в детстве потискать и поиграть с ней. То ли маленький мишка, то ли
бегемотик – дизайн кроссовера Kia Sorento Prime 2018 модельного года радует глаз и зовет в то безмятежное время,
когда не надо думать о том, на какой заправке залить бензин подешевле или где
сегодня помыть автомобиль – у Ашота в гаражах или на премиум-мойке.
А
что скрывается внутри этого милого плюшевого зверя? Раньше я думал, что главное
в салоне – комфорт и удобство, теперь я постепенно склоняюсь к тому, что
приоритет лично для меня – руль и все, что расположено вокруг него. От этого
зависит и качество управления автомобилем, и визуальное удовольствие.
Так
вот, руль в Kia Sorento Prime четырехспицевый, с полным подогревом и очень
удобный. Рукоятка селектора автомата лежит в руке как влитая, да и в целом материалы
в салоне и качество сборки впечатляют.
Спидометр
– графический, нарисованный. Это мне не очень по вкусу – привык к механическим стрелочкам. Изображение
с камеры заднего вида можно вывести на экран при любой скорости,
нажав кнопку кругового обзора. Есть еще собственный дисплей двухзонного
климат-контроля: удобная фишечка для капризных пассажиров. Их, кстати, можно
взять на борт в количестве шести человек!
Передние
сиденья, разумеется, с электроприводом, подогревом и всевозможными
регулировками. Этим сегодня уже никого не удивишь. А то, что настройками правого
кресла могут управлять не только водитель, но и задний пассажир – это уже
новшество. Кнопки продублированы на боковине спинки.
Сзади
можно легко путешествовать на дальние расстояния без намека на усталость в
ногах, шее или спине – спинки у сидений регулируются. Просторные и удобные
места второго ряда (тоже с подогревом) получилось организовать благодаря широкому
салону.
В багажнике этого Винни Пуха объемом 660/1700 литров, кажется, можно
без труда разместить его настоящего лесного собрата, но не гризли, конечно! Розетки,
разъемы – это все, как и полагается для машины такого класса, присутствует.
Есть даже беспроводная зарядка для смартфона.
Двигатель
у Kia Sorento Prime V-образная шестерка объемом 2.4 литра, конечно, слабоват.
Рискованные обгоны на трассе с ним совершать не советую – в самый неподходящий
момент может не хватить тяги. А вот в городе мощности вполне хватает. В
зависимости от дорожных условий можно использовать режимы: Эко, Комфорт или
Спорт. Добавилась еще программа Smart, при выборе которой компьютер сам переключается
между ними.
На
ровных дорогах машинка ведет себя вполне уверенно, крены в поворотах есть, но
не критические. А вот на гравии и легком бездорожье заметна и раскачка кузова и
неприятная тряска. С другой стороны, я сомневаюсь, что этот кроссовер будет
иметь популярность у сельских жителей: для весенней распутицы он точно не
подходит. Да и клиренс в 18 с половиной сантиметров как бы намекает на
отсутствие внедорожных качеств у Kia
Sorento Prime.
После проверки на
дорогах вернемся ненадолго к внешнему виду автомобиля. Но, кроме того, что он похож
на милого пухленького медвежонка, есть у него и эксклюзивные черты, и
беспроигрышные инженерные и дизайнерские решения. К примеру, на смену массивным
галогенным противотуманкам пришли фирменные светодиодные кубики льда и ходовые
огни, объединенные с поворотниками. Поворотные фары – большой плюс на абсолютно
темных дорогах. Вся оптика переведена на диоды и это мировой тренд у автопроизводителей.
На колесных дисках – новые рисунки, немного изменены бамперы и решетка
радиатора.
В целом Kia
Sorento Prime впечатляет.
Если использовать эту машину только в городе – идеальный вариант в плане
комфорта. Можно ездить на ней и на дачу, если дорога к ней умеренно разбитая. Большой
багажник станет хорошим подспорьем в этом случае. Для деревенского жителя внедорожные
качества этого кроссовера слабоваты, тут лучше задуматься о машине классом
повыше.