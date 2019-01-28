Когда впервые подходишь близко к этой машине, возникает непреодолимое желание взять в руки ее уменьшенную копию и как в детстве потискать и поиграть с ней. То ли маленький мишка, то ли бегемотик – дизайн кроссовера Kia Sorento Prime 2018 модельного года радует глаз и зовет в то безмятежное время, когда не надо думать о том, на какой заправке залить бензин подешевле или где сегодня помыть автомобиль – у Ашота в гаражах или на премиум-мойке.

Когда впервые подходишь близко кэтой машине, возникает непреодолимое желание взять в руки ее уменьшенную копиюи как в детстве потискать и поиграть с ней. То ли маленький мишка, то либегемотик – дизайн кроссовера Kia Sorento Prime 2018 модельного года радует глаз и зовет в то безмятежное время,когда не надо думать о том, на какой заправке залить бензин подешевле или гдесегодня помыть автомобиль – у Ашота в гаражах или на премиум-мойке.что скрывается внутри этого милого плюшевого зверя? Раньше я думал, что главноев салоне – комфорт и удобство, теперь я постепенно склоняюсь к тому, чтоприоритет лично для меня – руль и все, что расположено вокруг него. От этогозависит и качество управления автомобилем, и визуальное удовольствие.Таквот, руль в Kia Sorento Prime четырехспицевый, с полным подогревом и оченьудобный. Рукоятка селектора автомата лежит в руке как влитая, да и в целом материалыв салоне и качество сборки впечатляют.Спидометр– графический, нарисованный. Это мне не очень по вкусу – привык к механическим стрелочкам. Изображениес камеры заднего вида можно вывести на экран при любой скорости,нажав кнопку кругового обзора. Есть еще собственный дисплей двухзонногоклимат-контроля: удобная фишечка для капризных пассажиров. Их, кстати, можновзять на борт в количестве шести человек!Передниесиденья, разумеется, с электроприводом, подогревом и всевозможнымирегулировками. Этим сегодня уже никого не удивишь. А то, что настройками правогокресла могут управлять не только водитель, но и задний пассажир – это уженовшество. Кнопки продублированы на боковине спинки.Сзадиможно легко путешествовать на дальние расстояния без намека на усталость вногах, шее или спине – спинки у сидений регулируются. Просторные и удобныеместа второго ряда (тоже с подогревом) получилось организовать благодаря широкомусалону.В багажнике этого Винни Пуха объемом 660/1700 литров, кажется, можнобез труда разместить его настоящего лесного собрата, но не гризли, конечно! Розетки,разъемы – это все, как и полагается для машины такого класса, присутствует.Есть даже беспроводная зарядка для смартфона.Двигательу Kia Sorento Prime V-образная шестерка объемом 2.4 литра, конечно, слабоват.Рискованные обгоны на трассе с ним совершать не советую – в самый неподходящиймомент может не хватить тяги. А вот в городе мощности вполне хватает. Взависимости от дорожных условий можно использовать режимы: Эко, Комфорт илиСпорт. Добавилась еще программа Smart, при выборе которой компьютер сам переключаетсямежду ними.Наровных дорогах машинка ведет себя вполне уверенно, крены в поворотах есть, ноне критические. А вот на гравии и легком бездорожье заметна и раскачка кузова инеприятная тряска. С другой стороны, я сомневаюсь, что этот кроссовер будетиметь популярность у сельских жителей: для весенней распутицы он точно неподходит. Да и клиренс в 18 с половиной сантиметров как бы намекает наотсутствие внедорожных качеств у KiaSorento Prime.После проверки надорогах вернемся ненадолго к внешнему виду автомобиля. Но, кроме того, что он похожна милого пухленького медвежонка, есть у него и эксклюзивные черты, ибеспроигрышные инженерные и дизайнерские решения. К примеру, на смену массивнымгалогенным противотуманкам пришли фирменные светодиодные кубики льда и ходовыеогни, объединенные с поворотниками. Поворотные фары – большой плюс на абсолютнотемных дорогах. Вся оптика переведена на диоды и это мировой тренд у автопроизводителей.На колесных дисках – новые рисунки, немного изменены бамперы и решеткарадиатора.В целом KiaSorento Prime впечатляет.Если использовать эту машину только в городе – идеальный вариант в планекомфорта. Можно ездить на ней и на дачу, если дорога к ней умеренно разбитая. Большойбагажник станет хорошим подспорьем в этом случае. Для деревенского жителя внедорожныекачества этого кроссовера слабоваты, тут лучше задуматься о машине классомповыше.