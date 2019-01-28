Мужчину обвиняют в заведомо ложных показаниях
Мужчину обвиняют в заведомо ложных показаниях
В Кольчугино местного жителя обвиняют в даче заведомо ложных показаний. Его друг сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП ей был причинён тяжкий вред здоровью.
В ходе судебного разбирательства свидетель, сидевший в машине с обвиняемым, желая помочь своему приятелю избежать уголовной ответственности за преступление, соврал об обстоятельствах аварии.
Однако другие доказательства позволили суду установить, что же на самом деле произошло.
В отношении свидетеля возбуждено уголовное дело, которое уже направлено в суд.