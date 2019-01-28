Мужчину обвиняют в заведомо ложных показаниях

Мужчину обвиняют в заведомо ложных показанияхВ Кольчугино местного жителя обвиняют в даче заведомо ложных показаний. Его друг сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП ей был причинён тяжкий вред здоровью.В ходе судебного разбирательства свидетель, сидевший в машине с обвиняемым, желая помочь своему приятелю избежать уголовной ответственности за преступление, соврал об обстоятельствах аварии.Однако другие доказательства позволили суду установить, что же на самом деле произошло.В отношении свидетеля возбуждено уголовное дело, которое уже направлено в суд.