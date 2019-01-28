Конфликт олимпийской чемпионки Ольги Даниловой и директора спортшколы, названной ее именем, в полиции рассматривать не будут. Правоохранители отказались возбуждать уголовное дело по факту инцидента между лыжницей и директором спортивного учреждения в Александрове.

Конфликт олимпийской чемпионки Ольги Даниловой и директора спортшколы, названной ее именем, в полиции рассматривать не будут. Правоохранители отказались возбуждать уголовное дело по факту инцидента между лыжницей и директором спортивного учреждения в Александрове. Издание "Новый город Александров" сообщало, что ссора между женщинами случилась еще перед новым годом. Олимпийская чемпионка обвинила директора спортивной школы в непрофессионализме, директор выдвинула лыжнице ответные обвинения. В результате, по версии издания, Ольга Данилова выдернула из цветочного горшка елку и стала бить ею директора. Обе женщины написали заявление в полицию, но в возбуждении уголовного дела отказали обеим. Причинения вреда здоровью не подтверждено ни одной из сторон.