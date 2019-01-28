Нина Русланова впервые за долгое время согласилась на телевизионное интервью. После перенесенного инсульта звезда советского кино в здравом уме и твердой памяти, однако говорит до сих пор с трудом.

Нина Русланова впервые за долгое время согласилась на телевизионноеинтервью. После перенесенного инсульта звезда советского кино в здравом уме итвердой памяти, однако говорит до сих пор с трудом.Последние годы Русланову подводит здоровье. В 2009 годуартистка пережила сердечный приступ, а после перенесла операцию на сердце.В 2014 году Нина Иванова вновь оказалась на больничной койке– звезду разбил инсульт. Восстановление после болезни затянулось, однако сейчасзнаменитость чувствует себя гораздо лучше. Артистку поддерживает единственнаядочь Алеся. В студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1",наследница звезды рассказала, что ее мама настоящий боец.На съемках шоу Бориса Корчевникова присутствовала и сама актриса. Звездаотметила, что привыкла к трудностям, ведь она выросла в детском доме. Она незнала ни своих родителей, ни даже даты своего рождения.Первым мужем Нины Ивановны был юрист и предпринимательГеннадий Рудаков, у пары родилась дочка Алеся. Врачи запрещали Руслановойрожать, но она пошла на риск. На седьмоммесяце мне сказали, что у меня порок сердца, мне сказали, что я должна выбратьлибо свою жизнь, либо жизнь дочери. Я подписала бумагу, что в случае летальногоисхода спасать дочь. Я готова была умереть, лишь бы дать жизнь человеку", —рассказывает Русланова.Артистка отметила,что из-за работы на семью времени не оставалось. В начале 90-х ее бракраспался, звезда считает, что именно она разрушила семью. Муж не мог выдержатьее непростого характера. Дочь знаменитости поведала, что, несмотря на развод,родители не перестали общаться. Бывший супруг Руслановой активно участвует вжизни артистки.