Украденную технику он сдал в ломбард

Украденную технику он сдал в ломбардВ конце января этого года в дежурную часть полиции в Коврове обратилась 60-летняя женщина. Она рассказала, что из ее комнаты в коммунальной квартире пропал телевизор за 16 тысяч рублей. Об этом сообщает региональный УМВД.Правоохранители быстро вычислили подозреваемого. Им оказался сосед пенсионерки – 25-летний ранее судимый ковровчанин. Во время обыска у него нашли залоговый билет из ломбарда.Мужчина во всем признался и рассказал, что, воспользовался отсутствием хозяйки, выбил дверь в ее комнате, украл телевизор и сдал его в один из местных ломбардов. Деньги он успел потратить.Похищенный телевизор изъяли. Злоумышленника заключили под стражу.