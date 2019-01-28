Обобщать ситуацию с охраной предметов искусства после кражи в Третьяковке преждевременно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Обобщать ситуацию с охраной предметов искусства после кражи в Третьяковке преждевременно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что такие объекты, как Третьяковская галерея, "охраняются на должном уровне", и после произошедшего следует сделать "какие-то технологические выводы", передает РИА Новости. Однако говорить, что "что-то не так и так далее" пока рано.27 января в Третьяковской галерее в Москве похитили картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Преступник вынес произведение искусства прямо с выставки — на глазах у посетителей. Позднее его задержали, полотно нашли в Одинцовском районе Подмосковья. Сейчас следователи выясняют, были ли у похитителя сообщники.