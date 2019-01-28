В середине января балерина опубликовала откровенную фотографию с отдыха на Мальдивских островах, которая вызвала негодование у многих пользователей. Ведущий стилист-визажист студии красоты Dajmur Анастасия Николаева решила поделиться своим профессиональным мнением об образе Анастасии Волочковой на этом снимке.

В середине января балерина опубликовала откровенную фотографию с отдыха на Мальдивских островах,которая вызвала негодование у многих пользователей. Ведущий стилист-визажистстудии красоты Dajmur Анастасия Николаева решила поделиться своим профессиональным мнением об образе Анастасии Волочковой на этом снимке.В своем Instagram звезда разместила фотографию, на которой оназапечатлена на пляже в длинной белой майке. Пользователи обратили внимание, что ногитанцовщицы выглядят неестественно и обвинили в злоупотреблениифотошопом. Сама балерина уверена, что все оскорбительные комментарии пишут завистники.Стилист Анастасия Николаева раскритиковала одежду и макияжзвезды. Она отметила, что ей трудно поставить оценку наряду, потому что его нет, и посоветовала знаменитости использовать другие оттенки для своего лица."Труднообсуждать то, чего нет, - и это я про одежду. Могу лишь отметить абсолютно неуместное высветление под бровью и области над скулой. Сейчас же столько оттенков! Куда более гармонично смотрелся бы золотистый бронзант, добавляющий сияние загорелой коже", – пояснила специалист.Визажист такжепризналась, что испытала разочарование, когда увидела этот пост. По мнениюАнастасии Николаевой, такие скандальные поступки непозволительны для бывшейартистки Большого театра. Она с иронией спросила, какими еще откровенными снимками собирается обрадовать поклонников танцовщица."Какговорится, было бы смешно, если не было так грустно. И это всемирно известнаяприма. Соглашусь на все с автором заголовка про "задорность"данной фотографии. И правда же, куда еще задорнее? Какой следующейфотографией нас порадует нашумевшая своими шпагатами балерина?", – заявила она.По мнению стилиста, "говорить об – только портить удовольствие от созерцания". "Она также прекрасна, как бывает прекрасно любое совершенство. В случае с Волочковой – это совершенное недоразумение", – заключила Анастасия Николаева.