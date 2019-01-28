В середине января балерина опубликовала откровенную фотографию с отдыха на Мальдивских островах,
которая вызвала негодование у многих пользователей. Ведущий стилист-визажист
студии красоты Dajmur Анастасия Николаева решила поделиться своим профессиональным мнением об образе Анастасии Волочковой на этом снимке.
В середине января балерина опубликовала откровенную фотографию с отдыха на Мальдивских островах,
которая вызвала негодование у многих пользователей. Ведущий стилист-визажист
студии красоты Dajmur Анастасия Николаева решила поделиться своим профессиональным мнением об образе Анастасии Волочковой на этом снимке.
В своем Instagram звезда разместила фотографию, на которой она
запечатлена на пляже в длинной белой майке. Пользователи обратили внимание, что ноги
танцовщицы выглядят неестественно и обвинили в злоупотреблении
фотошопом. Сама балерина уверена, что все оскорбительные комментарии пишут завистники.
Стилист Анастасия Николаева раскритиковала одежду и макияж
звезды. Она отметила, что ей трудно поставить оценку наряду, потому что его нет, и посоветовала знаменитости использовать другие оттенки для своего лица.
"Трудно
обсуждать то, чего нет, - и это я про одежду. Могу лишь отметить абсолютно неуместное высветление под бровью и области над скулой. Сейчас же столько оттенков! Куда более гармонично смотрелся бы золотистый бронзант, добавляющий сияние загорелой коже", – пояснила специалист.
Визажист также
призналась, что испытала разочарование, когда увидела этот пост. По мнению
Анастасии Николаевой, такие скандальные поступки непозволительны для бывшей
артистки Большого театра. Она с иронией спросила, какими еще откровенными снимками собирается обрадовать поклонников танцовщица.
"Как
говорится, было бы смешно, если не было так грустно. И это всемирно известная
прима. Соглашусь на все с автором заголовка про "задорность"
данной фотографии. И правда же, куда еще задорнее? Какой следующей
фотографией нас порадует нашумевшая своими шпагатами балерина?", – заявила она.
По мнению стилиста, "говорить об – только портить удовольствие от созерцания". "Она также прекрасна, как бывает прекрасно любое совершенство. В случае с Волочковой – это совершенное недоразумение", – заключила Анастасия Николаева.