Скажу честно – не люблю я низкие машины, да еще и седаны. Прилепившийся к ним народный бренд пузотерка если не оскорбляет, то уж точно не добавляет веса таким автомобилям в компании кроссоверов, захватившим рынок в последние годы.

Скажучестно – не люблю я низкие машины, да еще и седаны. Прилепившийся к нимнародный бренд "пузотерка" если не оскорбляет, то уж точно не добавляет весатаким автомобилям в компании кроссоверов, захватившим рынок в последние годы.Но у люксовых дорогих седанов,конечно же, есть свои покупатели, иначе производители уже давно перешли бы исключительнона паркетники и внедорожники. Для человека богатого и респектабельного Lexus ES350 – достойный выбор автомобиля для поездок на работу, скажем, в банк или нефтянуюкомпанию. Причем, не важно – с водителем или без.Управлять этим автомобилем вгороде – оно удовольствие, да и пассажирам в нем комфортно и удобно. Плавность хода, уверенность и быстрая реакция машинына действия водителя. Хорошая подвеска – достаточно мягкая и энергоемкая, несмотряна очень большие колеса (19 дюймов).Приятный толстый руль с подогревом хорошолежит в руках.Первое смущение появилось у меняпри достаточно быстром входе в крутой поворот. Честно говоря, я забыл, что этотпятиметровый седан представительского класса производитель почему-то решилсделать переднеприводным. Мои скудные инженерные познания все-такиподсказывают, что это, мягко говоря, неожиданно.В салоне отличная эргономика: удобныесиденья с вентиляцией, боковой поддержкой и электронными настройками с памятью,качественные материалы отделки (конечно, без мягкого пластика не обошлось),множество USB-входов. Особо порадовало сенсорное включение света в салоне.Большой плюс восьмидюймового экранамультимедиа, расположенного по центру передней панели, в том, что в него не надо тыкатьпальцами, как это принято сейчас практически во всех машинах. Здесь длянавигации по меню рядом со стильным селектором АКПП притаился огромный тачпад – не промахнешься! В его работея, правда, не очень разобрался, но навигацию между картами и радио освоил.По кругу Lexus ES 350 обвешан камерами,что позволяет безопасно совершать маневры в условиях города и пытающихсяперейти дорогу в неположенном месте пешеходов. Конечно, в таком автомобиле естьи куча электронных помощников, включая систему предотвращения столкновений. Ее ювелирная работы сыграла со мной злую шутку, когда сдавая задним ходом,я немного испугался.Обычно в таких случаях ядаже не пользуюсь газом, а придерживаю педаль тормоза. Какого же было моеизумление, когда она внезапно провалилась в пол: для водителя это настоящийшок, особенно, если под рукой нет привычного ручника (вот они технологии ХХI века).Оказалось, что сзади внезапно появился человек и машина сама остановилась. Тутже сразу выявилась проблема недостаточного обзора через заднее стекло, носпасибо инженерам Lexus, которые не дадут задавить человека!Конечно, пузотеркой Lexus ES 350после первой поездки язык назвать не поворачивается. Посмотрите на его экстерьер!Спереди какая-то инопланетная стреловидная форма с резкими изгибами плетенойрадиаторной решетки. Прищуренный взгляд светодиодных фар и характерный изгиббоковых зеркал. Острый стык оконной окантовки на задней стойке и такие жеострые фонари. Ну, прямо – космос!Несколько слов о заявленных производителемТТХ. Максимальная скорость – 210 километров в час, а разгон до сотни – 7,5секунды. Для машины такого класса вполне себе хорошие показатели, но гонять наней нет никакого смысла. Да, она может приблизить вас к космосу и всем своимвидом это доказывает и даже призывает, но предпочтительнее дляLexus ES 350, конечно, степеннаяразмеренная езда, подразумевающая респектабельное положение в обществе ее владельца.