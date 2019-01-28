Скажу
честно – не люблю я низкие машины, да еще и седаны. Прилепившийся к ним
народный бренд пузотерка если не оскорбляет, то уж точно не добавляет веса
таким автомобилям в компании кроссоверов, захватившим рынок в последние годы.
Скажу
честно – не люблю я низкие машины, да еще и седаны. Прилепившийся к ним
народный бренд "пузотерка" если не оскорбляет, то уж точно не добавляет веса
таким автомобилям в компании кроссоверов, захватившим рынок в последние годы.
Но у люксовых дорогих седанов,
конечно же, есть свои покупатели, иначе производители уже давно перешли бы исключительно
на паркетники и внедорожники. Для человека богатого и респектабельного Lexus ES
350 – достойный выбор автомобиля для поездок на работу, скажем, в банк или нефтяную
компанию. Причем, не важно – с водителем или без.
Управлять этим автомобилем в
городе – оно удовольствие, да и пассажирам в нем комфортно и удобно. Плавность хода, уверенность и быстрая реакция машины
на действия водителя. Хорошая подвеска – достаточно мягкая и энергоемкая, несмотря
на очень большие колеса (19 дюймов).
Приятный толстый руль с подогревом хорошо
лежит в руках.
Первое смущение появилось у меня
при достаточно быстром входе в крутой поворот. Честно говоря, я забыл, что этот
пятиметровый седан представительского класса производитель почему-то решил
сделать переднеприводным. Мои скудные инженерные познания все-таки
подсказывают, что это, мягко говоря, неожиданно.
В салоне отличная эргономика: удобные
сиденья с вентиляцией, боковой поддержкой и электронными настройками с памятью,
качественные материалы отделки (конечно, без мягкого пластика не обошлось),
множество USB-входов. Особо порадовало сенсорное включение света в салоне.
Большой плюс восьмидюймового экрана
мультимедиа, расположенного по центру передней панели, в том, что в него не надо тыкать
пальцами, как это принято сейчас практически во всех машинах. Здесь для
навигации по меню рядом со стильным селектором АКПП притаился огромный тачпад – не промахнешься! В его работе
я, правда, не очень разобрался, но навигацию между картами и радио освоил.
По кругу Lexus ES 350 обвешан камерами,
что позволяет безопасно совершать маневры в условиях города и пытающихся
перейти дорогу в неположенном месте пешеходов. Конечно, в таком автомобиле есть
и куча электронных помощников, включая систему предотвращения столкновений. Ее ювелирная работы сыграла со мной злую шутку, когда сдавая задним ходом,
я немного испугался.
Обычно в таких случаях я
даже не пользуюсь газом, а придерживаю педаль тормоза. Какого же было мое
изумление, когда она внезапно провалилась в пол: для водителя это настоящий
шок, особенно, если под рукой нет привычного ручника (вот они технологии ХХI века).
Оказалось, что сзади внезапно появился человек и машина сама остановилась. Тут
же сразу выявилась проблема недостаточного обзора через заднее стекло, но
спасибо инженерам Lexus, которые не дадут задавить человека!
Конечно, пузотеркой Lexus ES 350
после первой поездки язык назвать не поворачивается. Посмотрите на его экстерьер!
Спереди какая-то инопланетная стреловидная форма с резкими изгибами плетеной
радиаторной решетки. Прищуренный взгляд светодиодных фар и характерный изгиб
боковых зеркал. Острый стык оконной окантовки на задней стойке и такие же
острые фонари. Ну, прямо – космос!
Несколько слов о заявленных производителем
ТТХ. Максимальная скорость – 210 километров в час, а разгон до сотни – 7,5
секунды. Для машины такого класса вполне себе хорошие показатели, но гонять на
ней нет никакого смысла. Да, она может приблизить вас к космосу и всем своим
видом это доказывает и даже призывает, но предпочтительнее для
Lexus ES 350, конечно, степенная
размеренная езда, подразумевающая респектабельное положение в обществе ее владельца.