В Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. Ярославский Локомотив на своем льду обыграл Сочи. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

В Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. Ярославский "Локомотив" на своем льду обыграл "Сочи". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.Единственную и победную шайбу в матче на 51-й минуте забросил Егор Аверин. Голкипер ярославцев Илья Коновалов отразил все 38 бросков по своим воротам и провел десятый "сухой" матч в сезоне."Локомотив" уже гарантировал себе попадание в плей-офф и с 75 очками занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. "Сочи" с 53 баллами идет восьмым.В другом матче игрового дня нижнекамский "Нефтехимик" дома обыграл нижегородское "Торпедо" со счетом 3:1.