Если вернуться к принятому сейчас в Киеве отношению к журналистам, то всеобщее внимание привлек случай в Страсбурге.

Автор: Дмитрий КиселёвЕсли вернуться к принятому сейчас в Киеве отношению к журналистам, то всеобщее внимание привлек случай в Страсбурге. Там во Дворце Европы проходит сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Аккредитованная на сессии журналистка ВГТРК Ольга Скабеева столкнулась с дикой грубостью и хамством со стороны сразу двух украинских хлопцев.Один из них — редактор украинского издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко, другой — член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза. Оба стали буквально физически отталкивать Ольгу, когда та брала интервью у вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко.Интересно, что руководство ПАСЕ никак Ольгу Скабееву не защитило, а злоумышленники наслаждаются безнаказанностью. Зато вступился за журналистку лидер Чечни Рамзан Кадыров."Украинский депутат и член делегации в ПАСЕ Борислав Береза толкнул и оскорбил в стенах международной организации хрупкую российскую девушку, журналистку Ольгу Скабееву. Обращаюсь к братскому украинскому народу. Посмотрите, кто сегодня вершит судьбу народа и страны! Они ведут вас к глубокой пропасти. И этому не будет конца, если не прогнать и не призвать к порядку подобных политиков. А Березе следует очень четко усвоить,что если он должным образом не извинится перед Ольгой Скобеевой, обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху", — заявил Кадыров.Автор: Ольга СкабееваЗачинщик драк Сергей Сидоренко — журналист так называемой "Европейской правды" на Украине. На кадрах хорошо видно: в атаку он идет первым. Следом — тяжелая артиллерия: удар наносит депутат Верховный Рады Береза, лучший друг Яроша и официальный представитель "Правого сектора" (запрещен в РФ), теперь — член ПАСЕ."Зачем вы так себя ведете? Прекратите! Вы же интеллигентный человек. Вы депутат, зачем вы пихаетесь? Господин Береза, вы же депутат, вы ведете себя совершенно неадекватно, — возмущена журналист ВГТРК Ольга Скабеева. — Прекратите, пожалуйста, драку. Так нельзя себя вести".Сидоренко благодарит за поддержку Березу, то есть рукоприкладство было абсолютно сознательным."За сумочкой присматривайте. Тут россияне стоят — может сумочка пропасть", — говорит Береза.Украинская пропаганда потом сообщает: народный избранник на самом деле ни на кого не набросился, рискуя жизнью, он спасал зампреда Верховной Рады от российской агрессии. На кадрах видно, как Береза, спасая зампреда, еще и лягается.Народному депутату Бориславу Березе пришлось физически прикрывать коллегу по парламенту и заблокировать доступ к Геращенко от представителя государственного российского телеканала. Сама Геращенко, которую никто не оскорблял и уж тем более не трогал руками, публикует в социальных сетях коллаж, называя "нечистью "журналистов и выражая свою благодарность подельнику-нардепу за драку. То есть на Украине при власти мелкие хулиганы, которые этим еще и гордятся."Скабеева не пыталась, мне кажется, устроить провокацию, Она просто не воспринимает Украину как страну, собеседника — как собеседника. Просто она идет, и море должно расступиться", — сказал журналист Матвей Ганапольский.Словно вторя неадекватности власти, телеканал ZIK проводит опрос: как украинским политикам поступать с российскими журналистами? Словно понятие "журналист" требует уточнения национальности."Нужно сказать, что это очень важная резолюция. То, что их сюда прислали, — доказательство того, что Украина на этот раз наступила кому-то на больную мозоль", — заявил депутат Рады Владимир Арьев.Скандалы, нецензурная лексика и применение силы — поведение делегации из Украины в ПАСЕ обещали внимательно изучить. Даниэль Хольтген, пресс-секретарь генсека Совета Европы, принял жалобу к рассмотрению и больше на публике не появлялся.В прошлый раз Украине уже простили сантехнические перчатки, в которых Гончаренко предлагал общаться с любым гражданином России. В этот раз он приехал с туалетной бумагой.Антироссийскую резолюцию в отсутствие российского голоса все-таки приняли — украинцы объявляют победу и врут на весь мир. В резолюции действительно снова — про Крым. В Европе, как и прежде, его не признали российским. Но главное — то, из-за чего в Страсбург высадился десант нардепов из Киева, в ПАСЕ игнорируют: 24 моряков, задержанных за провокацию и нарушение российской границы, военнопленными признать отказались.