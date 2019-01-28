В московских школах четыре ребенка
заболели корью. Все они не были привиты, сообщает Роспотребнадзор.
В московских школах четыре ребенка
заболели корью. Все они не были привиты, сообщает Роспотребнадзор.
Трое детей из одной семьи заболели в Раменках, один – в районе
Богородское. Все заболевшие школьники с рождения были не привиты против кори по
причине отказа родителей. Сейчас в двух школах, где учатся заболевшие, объявлен
карантин и проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия.
На занятия не ходят в течение трех
недель все, кто не болел корью и у кого нет от нее прививки. Также вводится
временный отказ в приеме на работу или отстранение от работы сотрудников, не
привитых против кори и не болевших ею.
В Роспотребнадзоре напоминают,
что корь – острое инфекционное заболевание с высоким уровнем восприимчивости и
легко передающиеся воздушно-капельным путем. В случае контакта с больным, не
привитые от этой инфекции и ранее не болевшие заболевают в 100% случаев.
Инкубационный
период обычно длится от 7 до 14 дней, затем резко повышается температура,
появляются головная боль и красные высыпания на коже. Для кори характерен конъюнктивит – воспаление слизистой оболочки глаз, которое проявляется
светобоязнью, слезотечением, резким покраснением глаз, а в последующем -
появлением гнойного отделяемого.
Первую прививку детям делают в
возрасте 12 месяцев, вторую – в шесть лет, то есть перед поступлением в школу.
Вакцина создает надежный иммунитет на 20 лет и более.
В Москве нет недостатка в вакцине от
кори. Привиться можно бесплатно в поликлинике по месту жительства. На горячей
линии 8(495) 318-00-11 можно узнать
адреса поликлиник, в которых модно сделать прививку.