В московских школах четыре ребенка заболели корью. Все они не были привиты, сообщает Роспотребнадзор.

В московских школах четыре ребенказаболели корью. Все они не были привиты, сообщает Роспотребнадзор.Трое детей из одной семьи заболели в Раменках, один – в районеБогородское. Все заболевшие школьники с рождения были не привиты против кори попричине отказа родителей. Сейчас в двух школах, где учатся заболевшие, объявленкарантин и проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия.На занятия не ходят в течение трехнедель все, кто не болел корью и у кого нет от нее прививки. Также вводитсявременный отказ в приеме на работу или отстранение от работы сотрудников, непривитых против кори и не болевших ею.В Роспотребнадзоре напоминают,что корь – острое инфекционное заболевание с высоким уровнем восприимчивости илегко передающиеся воздушно-капельным путем. В случае контакта с больным, непривитые от этой инфекции и ранее не болевшие заболевают в 100% случаев.Инкубационныйпериод обычно длится от 7 до 14 дней, затем резко повышается температура,появляются головная боль и красные высыпания на коже. Для кори характерен конъюнктивит – воспаление слизистой оболочки глаз, которое проявляетсясветобоязнью, слезотечением, резким покраснением глаз, а в последующем -появлением гнойного отделяемого.Первую прививку детям делают ввозрасте 12 месяцев, вторую – в шесть лет, то есть перед поступлением в школу.Вакцина создает надежный иммунитет на 20 лет и более.В Москве нет недостатка в вакцине откори. Привиться можно бесплатно в поликлинике по месту жительства. На горячейлинии 8(495) 318-00-11 можно узнатьадреса поликлиник, в которых модно сделать прививку.