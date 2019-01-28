Для широкой публики экспозиция откроется после завершения всех подготовительных работ

Для широкой публики экспозиция откроется после завершения всех подготовительных работЗаместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец, Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский и Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий посетили презентацию выставки «Александр Мень — свидетель Пути, Истины и Жизни», которая прошла в день рождения протоиерея в Библиотеке иностранной литературы имени Рудомино. На открытии также присутствовал сын отца Александра, известный государственный и общественный деятель Михаил Мень, другие родственники и друзья священника.Мемориальная экспозиция, которую Библиотека иностранной литературы имени Рудомино подготовила совместно с Фондом имени протоиерея Александра Меня и наследниками отца Александра, размещена в первом отремонтированном помещении в рамках масштабного проекта модернизации здания Библиотеки иностранной литературы. Для широкой публики экспозиция откроется после завершения всех подготовительных работ.По приглашению организаторов гостем церемонии открытия Музея стала генеральный директор Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова:«Это нужный и своевременный проект. Отец Александр долгие годы дружил с Библиотекой имени Рудомино и ее директором Екатериной Юрьевной Гениевой, читал здесь лекции. Я бы хотела переадресовать владимирцам слова, прозвучавшие на церемонии открытия. Если Вы лично знали протоиерея Александра Меня, общались с ним, храните в своем домашнем собрании какие-либо вещи, связанные с ним, а ведь его знали и любили люди со всей страны, Вы можете передать предметы и свои воспоминания через наш музей-заповедник или напрямую в Библиотеку иностранный литературы».Подготовлено с использованием материалов Министерства культуры Российской Федерации.