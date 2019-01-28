В обстоятельствах гибели сироты на пожаре в Селивановском районе разбирается Следком. Трагический случай произошел 25 января в деревне Лобаново. На пожаре в частном доме погиб 6-летний мальчик и его опекун - 44-летний дедушка. Следователи уже сейчас заявляют, что история этой семьи сложная.

В обстоятельствах гибели сироты на пожаре в Селивановском районе разбирается Следком. Трагический случай произошел 25 января в деревне Лобаново. На пожаре в частном доме погиб 6-летний мальчик и его опекун - 44-летний дедушка. Следователи уже сейчас заявляют, что история этой семьи сложная.Мама малыша родила ребенка рано, была лишена родительских прав, папа умер. 6-летний ребенок жил с опекунами: 42-летней бабушкой и 44-летним дедом.В пятницу вечером мальчика забрали из детского сада, вся семья села ужинать, причем алкоголь на столе присутствовал. Уже после 8-ми вечера все улеглись спать, а через некоторое время бабушка ребенка проснулась, почувствовав запах дыма. Но решила, что он исходит от печки, поэтому просто вместе с ребёнком ушла спать на кухню. Но и там её снова разбудил едкий запах.Поняв, что в доме начался пожар, бабушка разбудила ребенка и выбежала на улицу, при этом не убедившись, а следует ли за ней 6-летний малыш.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "Оказавшись на улице, она стояла рассматривала, что происходит, а в это время нужно было, как говорят наши эксперты, разбить окно на кухне и вытащить мальчика. Это одноэтажное здание. Не представило бы никакого труда, спасти ребенка. А по факту, малыш, испугавшись происходящего, оставшись один, не поняв, что происходит, не проследовав за бабушкой, он, испуганный, забился под стол. Там его и обнаружили".Как отмечают эксперты, мальчик и его опекун задохнулись от угарного газа. Термические ожоги были не смертельны. А вот что касается самОй бабушки, то первоначально, она пыталась ввести следствие в заблуждение, видимо, понимая, что её поведение при пожаре вызовет вопросы. По предварительной информации, причиной возгарания стала неисправная электропроводка. Площадь пожара составила 72 квадратных метра. Теперь Следком будет оценивать, как работали в этом районе органы системы профилактики. Ведь семья, где воспитывался сирота, должна стоять на контроле. Ведь следователям известно, что взрослые злоупотребляли алкоголем, а мальчику не всегда уделялось достаточное внимание.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "Даже мама, лишенная родительских прав, понимала и озвучивала, что в абсолютно опасном состоянии находится электропроводка. То есть в этом доме в любой момент мог случиться пожар. Более того, у дедушки погибшего была привычка засыпать с сигаретой в постели".Это первый случай гибели ребенка на пожаре в этом году. В 2018-ом году при подобных обстоятельствах погибло 9 детей.