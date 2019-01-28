Нынешнее
руководство Украины во главе с Петром Порошенко – настоящие захватчики,
которые грабят и уничтожают страну. С таким резким заявлением выступил
депутат Верховной рады, лидер партии За жизнь Вадим Рабинович. По его
словам, наглые рожи не стесняются нарушать закон и прикрываться
патриотизмом.
Нынешнее
руководство Украины во главе с Петром Порошенко – настоящие захватчики,
которые грабят и уничтожают страну. С таким резким заявлением выступил
депутат Верховной рады, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович. По его
словам, "наглые рожи" не стесняются нарушать закон и прикрываться
патриотизмом.
В
интервью телеканала "Украина" парламентарий заявил, что "видит все
последствия" захвата страны. "Может, это инопланетяне какие-то под видом
людей, я не знаю, но она захвачена", – сказал депутат.
По
его словам, украинское руководство во главе с президентом
Порошенко убивает экономику, заставляет молодежь уезжать за границу,
ссорится с соседними странами. "Наглые рожи" нарушают законы и
прикрываются патриотизмом, заявил Рабинович. "Как же такое могло
произойти?" – сокрушается депутат.
Несмотря на все беды, которые произошли с Украиной за последние пять лет, граждане Незалежной,
кажется, не прочь в очередной раз довериться Петру Порошенко. По
последним социологическим опросам, главу государства поддерживает 17,1%
из тех, кто собрался идти на выборы. Это лишь на 0,3% меньше, чем у
лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
Пока
"оранжевая принцесса" лидирует в предвыборной гонке, но до голосования
еще два месяца – время вырваться вперед у Порошенко достаточно. К тому
же в его арсенале административный ресурс и все возможности для
очередной провокации. Эксперты не исключают, что лидер Незалежной может пойти на новое обострение в районе Керченского пролива или в Донбассе.
Несмотря
на то, что побороться за пост президента намерены около 20 человек,
среди которых популярный комик Владимир Зеленский, аналитики практически
единогласно утверждают, что главная борьба развернется между и
Тимошенко.
Между
тем наблюдатели подмечают, что некоторые политики, приближенные к
, с приближением выборов начали оказывать внимание его злейшей
сопернице. Так, киевский журналист Евгений Куксин отметил, что на международном экономическом форуме в Давосе с Тимошенко миндальничал мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Это значит, что элита Незалежной отворачивается от Порошенко и делает ставку на Тимошенко, предположил Куксин.