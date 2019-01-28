Нынешнее руководство Украины во главе с Петром Порошенко – настоящие захватчики, которые грабят и уничтожают страну. С таким резким заявлением выступил депутат Верховной рады, лидер партии За жизнь Вадим Рабинович. По его словам, наглые рожи не стесняются нарушать закон и прикрываться патриотизмом.

Нынешнееруководство Украины во главе с Петром Порошенко – настоящие захватчики,которые грабят и уничтожают страну. С таким резким заявлением выступилдепутат Верховной рады, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович. По егословам, "наглые рожи" не стесняются нарушать закон и прикрыватьсяпатриотизмом.интервью телеканала "Украина" парламентарий заявил, что "видит всепоследствия" захвата страны. "Может, это инопланетяне какие-то под видомлюдей, я не знаю, но она захвачена", – сказал депутат.Поего словам, украинское руководство во главе с президентомПорошенко убивает экономику, заставляет молодежь уезжать за границу,ссорится с соседними странами. "Наглые рожи" нарушают законы иприкрываются патриотизмом, заявил Рабинович. "Как же такое моглопроизойти?" – сокрушается депутат.Несмотря на все беды, которые произошли с Украиной за последние пять лет, граждане Незалежной,кажется, не прочь в очередной раз довериться Петру Порошенко. Попоследним социологическим опросам, главу государства поддерживает 17,1%из тех, кто собрался идти на выборы. Это лишь на 0,3% меньше, чем улидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.Пока"оранжевая принцесса" лидирует в предвыборной гонке, но до голосованияеще два месяца – время вырваться вперед у Порошенко достаточно. К томуже в его арсенале административный ресурс и все возможности дляочередной провокации. Эксперты не исключают, что лидер Незалежной может пойти на новое обострение в районе Керченского пролива или в Донбассе.Несмотряна то, что побороться за пост президента намерены около 20 человек,среди которых популярный комик Владимир Зеленский, аналитики практическиединогласно утверждают, что главная борьба развернется между иТимошенко.Междутем наблюдатели подмечают, что некоторые политики, приближенные к, с приближением выборов начали оказывать внимание его злейшейсопернице. Так, киевский журналист Евгений Куксин отметил, что на международном экономическом форуме в Давосе с Тимошенко миндальничал мэр украинской столицы Виталий Кличко.Это значит, что элита Незалежной отворачивается от Порошенко и делает ставку на Тимошенко, предположил Куксин.