Известная артистка решила кардинально изменить свою жизнь после развода с юмористом. СМИ сообщают о том, что Елена Степаненко готовится к пластической операции.
Известная артистка решила кардинально изменить свою жизнь после развода с юмористом. СМИ сообщают о том, что Елена Степаненко готовится к пластической операции.
Звезду заметили в Центральном научно-исследовательском
институте стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Один из пациентов учреждения успел заснять появление на камеру и разместил ролик в Сети.
На записи можно увидеть, как артистка ходит по клинике вместе со своей помощницей. Как сообщают очевидцы, из кабинета врача она вышла с "разметкой"
на коже, которую наносят хирурги перед тем, как провести операцию по подтяжке лица. Сама звезда пока отказалась давать какие-либо комментарии прессе, передает .
Напомним, бракоразводный процесс и
Евгения Петросяна завершился в ноябре прошлого года. Многие поклонники уверены,
что причиной разрыва супругов стали романтические отношения юмориста со своей помощницей Татьяной Брухуновой. После этого молодая женщина стала получать оскорбительные
комментарии и угрозы от недоброжелателей.
В ее защиту выступила популярный блогер Лена
Миро. Она утверждает, что Брухунова смогла добиться таких высот в профессии и личной жизни только благодаря
своему интеллекту. Блогер посоветовала всем недовольным пользователем набраться ума.