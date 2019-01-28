Известная артистка решила кардинально изменить свою жизнь после развода с юмористом. СМИ сообщают о том, что Елена Степаненко готовится к пластической операции.

Известная артистка решила кардинально изменить свою жизнь после развода с юмористом. СМИ сообщают о том, что Елена Степаненко готовится к пластической операции.Звезду заметили в Центральном научно-исследовательскоминституте стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Один из пациентов учреждения успел заснять появление на камеру и разместил ролик в Сети.На записи можно увидеть, как артистка ходит по клинике вместе со своей помощницей. Как сообщают очевидцы, из кабинета врача она вышла с "разметкой"на коже, которую наносят хирурги перед тем, как провести операцию по подтяжке лица. Сама звезда пока отказалась давать какие-либо комментарии прессе, передает .Напомним, бракоразводный процесс иЕвгения Петросяна завершился в ноябре прошлого года. Многие поклонники уверены,что причиной разрыва супругов стали романтические отношения юмориста со своей помощницей Татьяной Брухуновой. После этого молодая женщина стала получать оскорбительныекомментарии и угрозы от недоброжелателей.В ее защиту выступила популярный блогер ЛенаМиро. Она утверждает, что Брухунова смогла добиться таких высот в профессии и личной жизни только благодарясвоему интеллекту. Блогер посоветовала всем недовольным пользователем набраться ума.