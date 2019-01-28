Новые фотографии Леры Кудрявцевой порядком напугали ее многочисленных фанатов. На снимках популярная телеведущая запечатлена с покалеченными и откровенно страшными мужчинами.

Новые фотографии Леры Кудрявцевой порядком напугали ее многочисленных фанатов. На снимках популярная телеведущая запечатлена с покалеченными и откровенно страшными мужчинами.Для съемок очередного выпуска развлекательного ток-шоу "Звезды сошлись" в студию были приглашены весьма необычные гости. Ведущая , судя по ее выражению лица, была рада с ними сфотографироваться."Неожиданно ? Еще как ! Генри из Эквадора спилил нос и уши , Риччи из Лос Анджелеса набил тату клоуна на лицо , ну а наш парень Рома сами видите . Вот такие дела , брат ! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – сообщила популярная телеведущая, выложив снимки на своей страничке в социальной сети Instagram.Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к метаморфозам спутников . Большинство ужаснулось. "Вам не страшно было", "ФУ КАКАЯ ГАДОСТЬ!!!", "Насколько сильно это надо нелюбить себя", "А как они ходят на улице? как заходят в магазины?", "Люди с больной психикой", "Ужасно, это конечно его выбор, но мне было бы очень страшно, при виде его", "Зачем фотографироваться с этими существами? Или это новая "мода " ?", "Жутко смотреть", "Что же уроды там", – высказались шокированные подписчики.Отметим, что досталось и самой . От внимания фанатов не ускользнуло то обстоятельство, что телеведущая была в гриме и макияже для съемок, и даже это ей было поставлено в вину. "Она сама на фрика похожа.... Смыть весь грим.... А там.... Страшна", "Лера тоже словно в маске, а жаль, такая была красивая девушка", "Лера тоже движется к фрикам, уже лицо все перетянуто( выглядит не очень", – прокомментировали поклонники.