В семье самой известной светской львицы Москвы кипят нешуточные страсти. Алена Кравец подозревает мужа в неверности и уехала от него. Но теперь ее вовсю добиваются... девушки!

В семье самой известной светской львицы Москвы кипят нешуточные страсти. Алена Кравец подозревает мужа в неверности и уехала от него. Но теперь ее вовсю добиваются... девушки!В однополых связях никогда замечена не была. Примерная жена, отличная мама – ну какие девушки?! "Но как только в прессу попала информация о том, что я на грани развода, лесбиянки мне прохода не дают, – пожаловались Алена "Дни.ру". – В личных сообщениях Instagram я получаю множество непристойных предложений от них каждый день"."Одна пригласила меня пожить в ее особняке, другая признавалась в любви и предлагала вместе растить мою дочь, а третья и вовсе предлагала большие деньги за секс с ней", – шокирована Алена.Разумеется, подобные предложения она игнорирует. Даже несмотря на то, что собственного особняка сейчас лишилась – ушла от неверного мужа. Денег тоже теперь не так много, как прежде. Да и с единственной дочерью у Алены сейчас не все гладко – муж, с которым начат бракоразводный процесс, не позволяет Кравец видеться с ребенком. И этим вопросом сейчас занимается адвокат Алены Лариса Широкова, которая прежде очень помогла Виталине Цымбалюк-Романовской. "Тиран, деспот", – плачет Алена. Но утешений от девушек принимать все равно не хочет.Благо, что лучшие мужчины страны спят и видят в своих эротических фантазиях. Для многих в стране она давно стала секс-символом и олицетворением женской красоты. Поэтому лесбиянки и пускают слюни, глядя на шикарную Кравец.