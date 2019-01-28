После дерзкого похищения картины Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым из Третьяковской галереи и стремительного раскрытия этого резонансного дела, возникает множество вопросов. И главный из них – а ту ли картину нашли следователи?

После дерзкого похищения картины Архипа Куинджи "Ай-Петри.Крым" из Третьяковской галереи и стремительного раскрытия этогорезонансного дела, возникает множество вопросов. И главный из них – а ту ликартину нашли следователи?Воскресенье,самый разгар дня, настоящий аншлаг в Третьяковке… К картине Куинджи подходитмолодой мужчина в темной одежде, снимает ее со стены и уходит за колонну.События разворачиваются прямо как фильме "Старики-разбойники". Все это происходит на глазах у посетителей,никто не пытается остановить преступника и он спокойно выходит из музея,садится в машину и уезжает.Утром впонедельник полиция и ФСБ по горячим следам раскрывают дерзкое преступление. ВПодмосковье задерживают грабителя, он указывает сыщикам, где спрятана картина.Казалось бы, ничего необычного, но, что если это ограбление готовилось долго итщательно.К примеру,преступники, выполнявшие заказ какого-нибудь заграничного коллекционера,изготовили высококачественную копию полотна известного художника. Затем нашлирядового исполнителя, который за приличную сумму и готовность отсидеть небольшойсрок, согласился выкрасть картину из Третьяковской галереи. Причем, исполнителюмогли пообещать квалифицированную помощь адвоката, сказав, что срок, вполневозможно, будет условным.Далее, как говорится,дело техники. Грабитель, зная, что его найдут в течение нескольких часов, дажене пряча лица, выносит картину на глазах изумленной публики и спокойно дожидаетсяоперативников у себя дома. Им он сообщает, где спрятано ценнейшее полотно стоимостьюв несколько миллионов долларов и отдается в руки правосудию.А дальше навыставку в Третьяковку возвращается искусно написанная копия картины. Оригиналже, скорее всего, в ночь с воскресенье на понедельник на частном бизнес-джетепереправляется заказчику.В этой версии,конечно, есть и слабое звено – проверка подлинности. Поэтому теперь все зависитот экспертизы найденной в подмосковном доме картины Архипа Куинджи "Ай-Петри.Крым".