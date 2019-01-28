Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о признании новым главой Венесуэлы лидера оппозиции - спикера парламента Хуана Гуаидо. Между тем глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса высказал мнение, что значительное число стран в ходе заседания Совета Безопасности ООН накануне выступили против попытки госпереворота в его стране и поддержали урегулирование кризиса путем диалога.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о признании новым главой Венесуэлы лидера оппозиции — спикера венесуэльского парламента Хуана Гуаидо. В признании нового руководства Венесуэлы Израиль "присоединяется к США, Канаде, большинству стран Латинской Америки и государств Европы", заявил он, передает РИА Новости.Между тем министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса высказал мнение, что значительное число стран в ходе заседания Совета Безопасности ООН накануне выступили против попытки госпереворота в его стране и поддержали урегулирование кризиса путем мирного диалога."Мы продемонстрировали в ООН, что в Венесуэле стремятся к мирному решению и что план переворота под руководством США был отвергнут странами, которые поддерживают диалог", — говорится в сообщении в "Твиттере" МИДа Боливарианской Республики.Canciller Jorge Arreaza: Hemos demostrado en la ONU que Venezuela está en paz y que el plan del Golpe de Estado conducido por EEUU fue rechazado por los países que apoyan el diálogo y la paz. #VenezuelaTriunfaEnLaONU pic.twitter.com/nzy0oPvWuh— Cancillería