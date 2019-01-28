После кардинальных перемен в руководящем составе клуба Национальной хоккейной лиги Филадельфия Флайерз, сменившем главного тренера и генменеджера, наставник Скотт Гордон вызвал из фарм-клуба российского форварда Михаила Воробьева.

После кардинальных перемен в руководящем составе клуба Национальной хоккейной лиги "Филадельфия Флайерз", сменившем главного тренера и генменеджера, наставник Скотт Гордон вызвал из фарм-клуба российского форварда Михаила Воробьева.Наш форвард начал сезон в составе "летчиков", но набрав в семи матчах только 2 чока (гол и пас), был отправлен в команду "Лихай Велли Фантомс", где забросил 6 шайб и сделал 16 передач. При этом в последних 6 матчах Воробьев набрал 8 (2+6) результативных очков.Вместе с российским нападающим из стана "фантомов" в главную команды Филадельфии переезжает голкипер Картер Харт. Вратарь также неплохо выглядел в фарм-клубе, чем заработал доверие нового руководства.