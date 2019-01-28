Молодежный союз юристов проведет тематический прием для жителей региона

Молодежный союз юристов проведет тематический прием для жителей регионаВо вторник, 29 января, ВРО Молодежного союза юристов в рамках проекта «Защита потребителя» проводит горячую линию и тематический прием для жителей региона на тему: «О чем не расскажут продавцы электроники и бытовой техники».В какой срок некачественную технику можно обменять на новую?Кто и где должен проводить экспертизу технически-сложных товаров?Почему продавцы бракованной техники спешат отправить вас в сервисный центр?На какие уловки нельзя попадаться, сдавая в ремонт телефон или планшет?На эти и другие вопросы эксперт Фаина Храброва и руководитель проекта «Защита потребителя» Татьяна Кузьмина ответят с 12 до 14 часов по телефону 8 920 920 25 15 или на личном приеме (ул. Офицерская, 9-а).Для справки: Проект «Защита потребителя» реализуется с использованием средств гранта Президента РФ на развитие институтов гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.Проект «Защита потребителя» - это бесплатная юридическая помощь всем потребителям Владимирской области: консультации, составление претензий и исковых заявлений, досудебное урегулирование конфликтов, а также судебная защита для льготных категорий населенияЛичный прием потребителей проводится по вторникам и четвергам с 12 до 18 часов по адресу: ул. Офицерская, 9-а. Телефон 8 920 920 25 15.