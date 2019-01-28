28.01.2019

2019-01-28 12:50:44

Обломки обрушевшегося машиностроительного завода придавили человека

Рухнуло помещение одного из цехов Горловского машиностроительного завода. Под завалами стен может находиться один человек.



Сообщается, что из-за обвала "сложилось порядка 1,5 тысячи квадратных метров площади цеха". На настоящий момент судьба одно из сотрудников не известна, передает телеканал "".