28.01.2019

2019-01-28 13:05:54

Обломки обрушившегося завода придавили человека

Рухнуло помещение одного из цехов Горловского машиностроительного завода. Под завалами стен может находиться человек.



Сообщается, что из-за обвала "сложилось порядка 1,5 тысячи квадратных метров площади цеха". На настоящий момент судьба одного из сотрудников неизвестна, передает телеканал "".