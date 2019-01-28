Глава президиума общероссийской организации Офицеры России Сергей Липовой призвал правоохранительные органы проверить деятельность Евгения Шабаева, называющего себя атаманом. Как пишет РИА ФАН, на сведениях Шабаева основана публикация информационного агентства Reuters о российской частной военной компании, сотрудники которой якобы прибыли в Венесуэлу для охраны президента Николаса Мадуро.

Главапрезидиума общероссийской организации "Офицеры России Сергей Липовойпризвал правоохранительные органы проверить деятельность ЕвгенияШабаева, называющего себя атаманом. Как пишет РИА ФАН, на сведениях Шабаева основана публикацияинформационного агентства Reuters о "российской частной военнойкомпании", сотрудники которой якобы прибыли в Венесуэлу для охраныпрезидента Николаса Мадуро.По словам Липового, Шабаев не имеет отношения к правоохранительныморганам и военным структурам, а ветераны из-за его "странного поведения ивысказываний" стараются обходить его стороной."Онпериодически представляется разными вымышленными должностями и пытаетсявнедриться в ветеранское сообщество", – цитирует Липового .Глава "Офицеров России" не исключает причастность Шабаева к противозаконной деятельности. Липовой обвинил Шабаева в распространении в иностранных СМИ недостоверных данных о Министерстве иностранных дел и Минобороны России."Правоохранительным органам стоит обратить внимание на подобные высказывания господина Шабаева,поскольку это явная попытка очернить нашу страну в международноминформационном пространстве", – заявил председатель "Офицеров России".Ранее ФАН публиковало материал, где раскрывало любопытные подробности биографии Шабаева. Агентство подвергло сомнению его заявления об участии в боевых действиях в Чечне и операции по возвращению Крыма.Журналистыполагают, что в 2014 году Шабаев приобрел памятную медаль "Завоссоединение" и выдал ее за государственную медаль Минобороны России"За возвращение Крыма".