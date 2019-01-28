Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон допустил досадную ошибку в своем микроблоге в Twitter. Политик хотел запугать противников самопровозглашенного президента Венесуэлы, но сделал оговорку по Фрейду.

Помощникпрезидента США по национальной безопасности Джон Болтон допустил досадную ошибкув своем микроблоге в Twitter. Политик хотел запугатьпротивников самопровозглашенного президента Венесуэлы, но сделал оговорку поФрейду.ТвитБолтона рассмешил официального представителя МИД России Марию Захарову. Онаобратила внимание на двусмысленную опечатку. Помощник Дональда Трампа назвал самозванца-президентаВенесуэлы Гуайдо (Guaidó) Гиядо (Guiado)."И не былобы причин обращать на эту опечатку внимание, но одно из значений "guiado" переводится с испанскогокак "управляемый", – пошутила Захарова. В своем твите Болтон пригрозилвсем, кто допустит насилие и запугивание в отношении демократического лидераВенесуэлы, серьезными неприятностями.В Венесуэле 21января начались массовые акции протеста противников президента Николаса Мадуро.На этом фоне 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи страны ХуанГуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Буквальночерез час в этой должности его признал президент США Дональд Трамп. ГлаваФранции Эммануэль Макрон и несколько европейских лидеров объявили законно избранномупрезиденту Венесуэлы Николасу Мадуро ультиматум – в случае, если он до 3февраля не назначит внеочередные выборы в стране, Европа признает в качествепрезидента Хуано Гуайдо.ПрезидентНиколас Мадуро назвал действия оппозиции государственным переворотом,организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипотношений с США. Россия признаеттолько Мадуро, ему позвонил Владимир Путин со словами поддержки. Сегодня Кремльзаявил, что не контактирует с самопровозглашенным президентом Гуайдо.