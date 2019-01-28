Олимпийская чемпионка в лыжных гонках Нина Балдычева умерла на 72-м году жизни. В составе женской эстафеты 4 по 5 километров она завоевала золотую медаль Олимпиады-1976 в австрийском Инсбруке. Кроме того, советская лыжница становилась чемпионкой мира в 1970 году.

Олимпийская чемпионка в лыжных гонках Нина Балдычева умерла на 72-м году жизни. В составе женской эстафеты 4 по 5 километров она завоевала золотую медаль Олимпиады-1976 в австрийском Инсбруке. Кроме того, советская лыжница становилась чемпионкой мира в 1970 году.О смерти Балдычевой сообщила пресс-служба Федерации лыжных гонок России. "27 января 2019 года скоропостижно скончалась Нина Викторовна Балдычева. Федерация лыжных гонок России выражает соболезнования всем родным и близким", – говорится в заявлении.Балдычева родилась 18 июля 1947 года. В индивидуальных гонках она становилась бронзовым призером чемпионата мира 1970 года, который прошел в городе Высокие Татры.