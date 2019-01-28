Через один из мессенджеров мужчина получил чужие анкетные данные, предоставил их в банк, оформил кредитный договор, после чего снял с банковской карты денежные средства...

Сотрудники ОУР ОМВД России по району Беговой задержали подозреваемого в мошенничестве.В дежурную часть ОМВД России по району Беговой обратился представитель одного из столичных банков с заявлением о мошенничестве. Материальный ущерб превысил 900 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Московской области подозреваемый был задержан. Им оказался 23-летний житель Подмосковья.Полицейские установили, что через один из мессенджеров мужчина получил чужие анкетные данные, предоставил их в банк, оформил кредитный договор, после чего снял с банковской карты денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению.Следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29